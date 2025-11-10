Ahora

¿Se viste Sinner con piel de cordero?: "Si Carlos Alcaraz juega muy bien, no tengo ninguna posibilidad"

El italiano ha analizado sus opciones en las ATP Finals, donde se disputa el número 1 con el murciano.

JannikSinner debutará este lunes en las ATP Finals contra Felix ­Auger-Aliassime, tenista al que ya ganó hace una semana en la final del Masters 1000 de París.

El italiano llega a Turín como número 1 del mundo, pero si Carlos Alcaraz vence en dos partidos más (ya le ganó este domingo a De Miñaur), acabará el año en la cabeza del ranking.

Eso sí, la derrota en su debut en la capital gala le dio alas a Sinner: "La temprana eliminación de Carlos allí fue algo notable. Por supuesto, ahora se barajan algunos escenarios que, obviamente, conozco y que sigo de cerca".

Sin embargo, el italiano es consciente de que Alcaraz lo tiene más fácil para terminar como número 1.

"Pero si juega muy bien, no tengo ninguna posibilidad, independientemente del resultado final", ha añadido el tenista de San Cándido.

Pueda revalidar el número 1 o no, Sinner tiene como objetivo coronarse en casa: "El año pasado sentí una gran emoción al levantar el trofeo. Y es algo que me gustaría volver a experimentar, sin importar quién termine primero a final de año".

