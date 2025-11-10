De Minaur señala el aspecto que convierte a Alcaraz en "injugable": "Es difícil aguantar el temporal..."

El australiano quedó asombrado con un golpe del murciano que le complicó mucho generar situaciones de punto a favor. Álex lo reveló en rueda de prensa tras el encuentro.

Carlos Alcaraz comenzó de la mejor manera posible las Nitto ATP Finals. El murciano volvió a mostrar su mejor versión ante Álex de Minaur, número siete del ranking. 7-6 y 6-2 fue el resultado final de una contienda que dominó Carlitos aunque con algunos altibajos, como viene siendo habitual.

Sin embargo, De Minaur apuntó en rueda de prensa un aspecto del juego de Alcaraz que realmente le impresionó y que le dejó sin opciones sobre la pista. El autraliano se vio sorprendido por el golpe de revés paralelo de Carlos: "Desde un punto de vista realista, un poco de lo que hice hoy. Sé que en ciertos momentos Carlos va a ser injugable".

"Hoy, creo que él sacó uno de sus niveles más altos que jamás haya mostrado frente a mí. Cuando está golpeando su revés paralelo como ha hecho hoy, es señal de que está jugando con mucha confianza. Normalmente ese es el lado en el que me siento más cómodo cuando estoy en un intercambio frente a él, pero hoy él estuvo increíble por ahí", aseguró De Minaur.

Al de Sidney no le quedó más remedio que reconocer la superioridad del murciano: "Me rompió un par de veces el saque a puro golpe ganador con su revés paralelo. Cuando juega de esa manera, es bastante difícil capear el temporal. Si juega a ese nivel por ahí, luego tiene muchísimas otras armas y te puede hacer un golpe ganador desde cualquier lugar de la pista".

Alcaraz se enfrentará a Taylor Fritz en su segundo encuentro de fase de grupos de las Nitto ATP Finals, todo antes de cerrar la primera fase ante Lorenzo Musetti. Cabe recordar que si el murciano gana sus tres partidos de fase de grupos (ya lleva uno) recuperará el número uno del mundo.