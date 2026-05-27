"Rozamos la tragedia": el alivio de un ex de MotoGP tras las caídas de Álex y Marc Márquez

Paolo Simoncelli, directivo de SIC58 Squadra Corse, ha mostrado su alegría al no tener que lamentar un mal mayor tras los accidentes en Francia y Cataluña.

Los dos últimos GP de Francia y Cataluña han puesto en duda la seguridad de los pilotos en la categoría reina. Los hermanos Álex y Marc Márquez, además de Johann Zarco, salieron mal parados en ambas carreras y con graves lesiones.

A pesar de ello, los pilotos se encuentran recuperándose en casa, e incluso el propio Marc podría estar listo para correr en Mugello de forma sorpresiva. Tras los incidentes acontecidos, Paolo Simoncelli, ex de MotoGP y padre del fallecido piloto Marco Simoncelli, se ha mostrado aliviado de que los corredores estén a salvo.

"Salimos de Barcelona con la clara sensación de haber rozado la tragedia; estos dos viajes (a Francia y Barcelona) han puesto a prueba el ánimo de los pilotos y nos han hecho reevaluar la 'divina providencia'. Se corrió un gran riesgo, y todo terminó 'bien'", ha escrito el italiano en su blog.

De esta forma, Simoncelli agradece no tener que lamentar un mal mayor de algún piloto, tras presenciar "una de esas secuencias que miras y te cuesta creer que sean reales", en relación con el accidente de Alex Márquez.

Por último, el directivo de SIC58 Squadra Corse, equipo de Moto3 fundado en honor a la memoria de su hijo, ha deseado una pronta recuperación a los hermanos Márquez, antes de recordar que "el motociclismo nos recuerda cuán delgada es la línea entre el espectáculo y el drama".

"A los hermanos Márquez les deseamos nuestros mejores deseos y una rápida recuperación, con la esperanza de verlos pronto de nuevo en la moto. Porque el mundo del motorsport aún necesita dos piezas importantes como ellos, y porque siempre son demasiado pocos (los pilotos) los que logran hacer que nos pongamos 'todos de pie en el sofá", concluye el italiano en su blog personal.

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