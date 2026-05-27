¿Cómo gestó Sinner su estilo de juego?: su entrenador desvela qué tenista le ayudó a mejorar

Darren Cahill ha confesado cómo Novak Djokovic asistió al técnico australiano cuando comenzó a entrenar al de San Cándido para mejorar punto por punto su juego.

Jannik Sinner es el mejor tenista del momento. Número uno del ranking ATP, ganador de todos los Masters 1000 y posible campeón de Roland Garros; el italiano no tiene rival que se le imponga tras la lesión de Carlos Alcaraz.

El tenista italiano ha atravesado momentos complicados a lo largo de su carrera, como su sanción por dopaje o el bajón que atravesó a comienzos de 2026. Sin embargo, su juego ha evolucionado notablemente, y su entrenador Darren Cahill ha confesado que una tenista le ayudó a mejorar.

En concreto, Cahill ha revelado cómo Novak Djokovic tuvo una breve charla con él para ayudarle a "empezar a trabajar" con Sinner. "Hubo un par de partidos que ayudaron mucho a Jannik en su crecimiento. Perder frente a Novak tras dominar por dos sets a cero... A pesar de perder en sets corridos, Jannik jugó a un mejor nivel", relata el técnico australiano en una conversación con Brad Gilbert, extenista profesional.

"Mira, estoy empezando con Jannik, no quiero que te extralimites, puedes ser respetuoso, por supuesto, y no hace falta que me digas nada, pero ¿hay algo que te llame la atención sobre él que pudiera servirme de ayuda para empezar a trabajar con él?", le pidió Cahill a Djokovic.

Tras su petición, el tenista serbio "desgranó su juego al milímetro" y ayudó al entrenador a mejorar ciertas partes del juego del de San Cándido. "Significaba mucho que Novak nos diese toda esta información", añade Darren.

Por último, el entrenador de Sinner asegura que tras dicha conversación el estilo de juego del italiano ha mejorado potencialmente, y que aún "no hemos visto el mejor Sinner".

"Todo eso es en lo que trabajamos todos los días para crear variedad en el tenis de Jannik, para crear la habilidad de finalizar los puntos, ya que muchos júniors sufren en su transición al profesionalismo", concluye Cahill.

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