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Ataque animal

Insólito ataque de un pez espada a un surfista: ¡Atraviesa su corazón y sigue vivo!

El surfista brasileño Fabiano Duarte Costa recibió una punzada en el pecho por parte del animal, llegando a afectar a su órgano vital. Fue rescatado en helicóptero y operado de urgencia.

Insólito ataque de un pez espada a un surfista: ¡Atraviesa su corazón y sigue vivo!Insólito ataque de un pez espada a un surfista: ¡Atraviesa su corazón y sigue vivo!Getty

Un surfista brasileño de 42 años ha tenido que ser rescatado de emergencia después de recibir el ataque de un pez espada. Fabiano Duarte Costa, el deportista afectado, se encontraba sentado encima de la tabla de surf cuando el animal le atravesó el pecho.

En declaraciones para el medio brasileño 'G1', Márcio Xavier, amigo de Fabiano, ha relatado cómo su compañero recibió una punzada del pez espada, el cual le atacó y llegó a alcanzar su corazón tras perforar su torso.

"Un pez espada le atravesó el corazón", añadió la mujer de la víctima del ataque. Por suerte para Fabiano, en la misma playa donde fue atacado, se encontraba un médico alemán que pudo realizarle los primeros auxilios.

Posteriormente, el brasileño fue trasladado hasta un centro hospitalario de San José en helicóptero, donde fue intervenido de urgencia. Finalmente, Duarte se ha recuperado de la punzada del animal tras una operación a corazón abierto.

Este no es el primer ataque de un pez espada a un ser humano. En 2024, la surfista italiana Giulia Manfrini fue víctima de un incidente similar en la región de las Islas Mentawai, aunque falleció al sufrir un corte de 14 centímetros aproximadamente en el pecho.

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