El 'pero' que pone Marc Márquez a sus dos operaciones: "Los últimos controles médicos..."

El eneacampeón del mundo es consciente de que debe ir "con la debida precaución" tras haber pasado por quirófano hace apenas dos semanas.

"Probar mis sensaciones y mi estado..."

Si los médicos de MotoGP en Mugello le dan luz verde, Marc Márquez correrá el Gran Premio de Italia tras perderse los de Francia y Catalunya.

El ilerdense volvería a subirse a la moto tan solo 17 días después de pasar por quirófano para someterse a sendas operaciones en su pie y su hombro.

En la previa de Ducati, el '93' ha afirmado que su objetivo en Mugello es probarse: "La recuperación avanza según lo previsto. He vuelto a entrenar con normalidad estos últimos días y estaré en pista principalmente para probar mis sensaciones y mi estado físico a bordo de la Desmosedici GP".

A pesar de que esté contento con su estado actual, Marc explica que debe ir con precaución y hacer caso a lo que le digan los doctores.

"Ambas operaciones han ido bien, pero estamos procediendo con la debida precaución y con los últimos controles médicos en el circuito", ha señalado.

"Mugello es un circuito increíble, y la verdad es que también muy exigente, pero el apoyo de todos los ducatistas será una motivación extra para hacerlo bien", ha zanjado.