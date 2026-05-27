"Probar mis sensaciones y mi estado..."
El 'pero' que pone Marc Márquez a sus dos operaciones: "Los últimos controles médicos..."
El eneacampeón del mundo es consciente de que debe ir "con la debida precaución" tras haber pasado por quirófano hace apenas dos semanas.
Si los médicos de MotoGP en Mugello le dan luz verde, Marc Márquez correrá el Gran Premio de Italia tras perderse los de Francia y Catalunya.
El ilerdense volvería a subirse a la moto tan solo 17 días después de pasar por quirófano para someterse a sendas operaciones en su pie y su hombro.
En la previa de Ducati, el '93' ha afirmado que su objetivo en Mugello es probarse: "La recuperación avanza según lo previsto. He vuelto a entrenar con normalidad estos últimos días y estaré en pista principalmente para probar mis sensaciones y mi estado físico a bordo de la Desmosedici GP".
A pesar de que esté contento con su estado actual, Marc explica que debe ir con precaución y hacer caso a lo que le digan los doctores.
"Ambas operaciones han ido bien, pero estamos procediendo con la debida precaución y con los últimos controles médicos en el circuito", ha señalado.
"Mugello es un circuito increíble, y la verdad es que también muy exigente, pero el apoyo de todos los ducatistas será una motivación extra para hacerlo bien", ha zanjado.