Gresini anuncia el tiempo de baja de Alex Márquez: se perderá dos Grandes Premios

Alex Márquez no estará ni en Italia ni en Hungría tras su operación por las fracturas en la vértebra C7 y en la clavícula derecha.

Alex Márquez estará dos Grandes Premios de baja. Una grandísima noticia teniendo en cuenta lo aparatoso que fue su accidente en el Gran Premio de Catalunya. Pero afortunadamente su parte médico no fue grave y tras pasar por el quirófano necesitará algunas semanas de recuperación antes de volver a subirse a la moto.

No participará en Mugello, en Italia; ni tampoco en el circuito de Balaton, en Hungría.

El objetivo del actual subcampeón de MotoGP es regresa de cara al Gran Premio de la República Checa, en el circuito de Brno, en el fin de semana del 19 al 21 de junio.

Alex, que ya se recupera en casa con los suyos, sufrió una fractura en la vértebra C7 y otra en la clavícula derecha. Un accidente, tras chocar con Pedro Acosta, que puso los pelos de punta al mundo del motociclismo.

Su mensaje en redes

Horas después de abandonar el circuito en ambulancia, Alex lanzaba su primer mensaje en redes sociales. Un mensaje tranquilizador. "¡Todo controlado! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos", escribió el piloto de Gresini.

"Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo", lanzó en un mensaje que acompañó de una foto sonriendo.

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