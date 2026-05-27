El 'palito' de Charles Leclerc a Ferrari: "Es horrible"

El piloto monegasco acabó cuarto en el Gran Premio de Canadá, pero en ningún momento se sintió bien con el coche durante todo el fin de semana.

No fue el fin de semana de Charles Leclerc en el Gran Premio de Canadá, en Montreal. Y eso que su compañero, Lewis Hamilton, estuvo en el podio y acabó segundo por detrás de Max Verstappen. Pero el monegasco lo pasó mal y reconoció que había sido realmente difícil para él pilotar su coche.

Después de la carrera, Leclerc dejó este mensaje: "Ha sido un fin de semana horrible, horrible. Ya lo dije el sábado, probablemente era el fin de semana más difícil de mi carrera en Fórmula 1. Ahora he terminado la carrera y puedo decir con certeza que ha sido el fin de semana más difícil de mi carrera".

Calentar los neumáticos fue uno de sus mayores dolores de cabeza: "Nunca conseguí meter los neumáticos en la ventana correcta".

"Por mi parte sufrí mucho, nunca tuve feeling con el coche. La única cosa positiva de un fin de semana como este es que está Lewis con el mismo coche y puedo ver lo que ha hecho. A partir de ahí, estoy intentando encontrar respuestas sobre por qué he sufrido tanto", dijo el piloto monegasco.

Sigue por delante de Lewis en el mundial, pero la distancia se empieza a estrechar. Son sólo tres puntos: 75 tiene Leclerc y Hamilton, 72.

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