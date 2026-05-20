MotoGP saca pecho y aplaude su gestión en el caótico GP de Cataluña: "No hay motivo de preocupación"

Álex Márquez en el momento en el que cae al suelo en el GP de Cataluña

Carlos Ezpeleta, director deportivo de MotoGP, ha defendido la decisión de Dirección de Carrera de reanudar la carrera en varias ocasiones tras los accidentes, ya que se acogieron a las normas.

El GP de Cataluña de este pasado domingo ha dejado una imagen deplorable después de presenciarse diversos accidentes de gravedad y cómo se reanudaba la carrera en varias ocasiones. Tanto el público como los pilotos se han mostrado críticos con la decisión de Dirección de Carrera de continuar corriendo, pero MotoGP la aprueba.

Carlos Ezpeleta, director deportivo de MotoGP, compareció este martes en la presentación del GP de Austria y fue preguntado acerca de la posición de la competición sobre los accidentes sucedidos y la gestión de la carrera.

"En primer lugar, quiero decir lo afortunados que fuimos el domingo de que todo el mundo acabara bien; por supuesto, Márquez y Zarco tienen lesiones graves, pero no hubo que lamentar nada peor. Por supuesto, el incidente de Alex Márquez y Pedro Acosta fue algo muy aislado; siempre puede pasar", destacó Ezpeleta en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

La principal crítica que ha recibido MotoGP ha sido en relación con el Circuito de Barcelona-Cataluña y su seguridad, algo que el directivo ha defendido a capa y espada. "Son cosas que pueden pasar en las carreras, pero no es algo habitual, y realmente no hay motivos de preocupación por la seguridad del Circuit", añadió.

Por último, Ezpeleta se ha posicionado a favor de la decisión de Dirección de Carrera de continuar la carrera en diversas ocasiones a pesar de los accidentes de Álex Márquez y Johann Zarco.

"Dirección de Carrera decidió, por supuesto, reiniciar la carrera, lo cual es normal. Según las normas y según todo, creo que Dirección de Carrera y la FIM tomaron todas las decisiones correctas. Dicho esto, ambos accidentes fueron muy, muy impactantes y, ya sabes, eso es probablemente lo que ha dado pie a esta conversación. Pero en condiciones normales lo habitual es continuar con la carrera", concluyó el directivo de MotoGP.

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