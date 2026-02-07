'Sanchijote de La Moncloa': la lucha de Pedro Sánchez contra los gigantes tecnoligarcas que ha cabreado a Elon Musk

El contexto La decisión del presidente de prohibir las redes a los menores de 16 años ha mosqueado al dueño de X y al fundador de Telegram. El hidalgo socialista, a por todas: "Deja que ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha asumido el papel de un moderno "Sanchijote de La Moncloa", enfrentándose a los gigantes tecnológicos como Elon Musk y Mark Zuckerberg. Su decisión de prohibir las redes sociales a menores de 16 años y exigir responsabilidades a sus dueños ha generado tensiones con estos multimillonarios. Musk ha criticado duramente a Sánchez, llamándolo "fascista totalitario" y "Dirty Sanchez". A pesar de las críticas, Sánchez se mantiene firme, comparando su lucha con la de Don Quijote. Con el apoyo de Sumar, su escudero político, queda por ver si sus aliados respaldarán esta iniciativa.

Noticias de Pedro Sánchez Pérez-Castejón: última hora en directo se ha 'quijotizado'. Se ha transformado en 'Sanchijote de La Moncloa'. En un hidalgo socialista que, desde la presidencia del Gobierno de España, ha tomado la decisión de luchar contra auténticos gigantes. Y no, no son los molinos de Cervantes, son los tecnoligarcas. Son los Elon Musk y Mark Zuckerberg. Son personas como, por ejemplo, el fundador de Telegram.

Son multimillonarios que están de uñas con Sánchez. Todo, desde el anuncio del presidente de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años y que además iba a exigir responsabilidades a sus dueños. Eso no le ha gustado nada al propietario de X.

Porque Musk ha llamado al presidente español "fascista totalitario". Porque ha seguido. Porque ha calificado a Sánchez como 'Dirty Sanchez': "Es un tirano y un traidor a la gente de España".

Lejos de achantarse, Sánchez desenfundó su espada usando una frase que, eso sí, no aparece en el Quijote: "Deja que los tecnoligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos".

Pero falta otro aparte de Musk. Falta el dueño de Telegram, plataforma que actúa con total permisividad y que muestra pornografía y vídeos de asesinatos. "Sánchez impulsa regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en Internet", afirmó Pável Dúrov en un mensaje compartido con todos sus usuarios.

Tampoco se amilanó Sánchez ante eso: "Un tecnoligarca se ha colado en el teléfono de millones de españoles para decirles lo que tienen que pensar".

Con Sumar, su fiel escudero, apoyando al presidente, está por ver si sus socios, sus Dulcineas, secundan la propuesta de Sánchez sobre las redes sociales.

