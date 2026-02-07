Alerta máxima por Marta: la nueva borrasca dejará aún más lluvia en Extremadura y Andalucía con más de 150 litros por metro cuadrado

Los detalles Las precipitaciones serán fuertes y pasarán rápido, pero el suelo está ya saturado por los acumulados anteriores y no admite más agua.

Marta ha llegado. Sin tiempo desde que se marchara Leonardo. Sin tiempo desde esa primera borrasca sin nombre de comienzos de semana que ya dejó las primeras alertas en Andalucía. Porque España está encadenando borrasca tras borrasca. Porque a pesar de que no es el principio todavía está lejos de ser el final.

Y es que la lluvia va a continuar con Marta. Una lluvia que, eso sí, va a pasar rápido pero que, sin embargo, se va a sumar a los acumulados anteriores en un suelo saturado que ya no admite más agua. Que está rebosando.

Casi toda va a caer en las próximas horas. En un sábado crítico de nuevo en zonas de Extremadura y de Andalucía. Donde los ríos ya están desbordados. Donde los embalses ya están saturados. Donde pueden llegar a caer hasta 150 litros por metro cuadrado en apenas horas.

Máxima precaución también en Galicia, con intensas lluvias en el interior de una comunidad que tiene además avisos por oleaje en las zonas costeras. En cuanto en el Mediterráneo, las lluvias serán más débiles.

Porque España mira al cielo. Porque Andalucía está en una situación que pocas veces o que nunca se ha visto. Los ríos están a rebosar. Sus caudales, en máximos históricos. Los embalses, casi al cien por cien de su capacidad.

Son, de momento, más de 11.000 desalojados los que hay en la comunidad andaluza. Más de 11.000 personas que han tenido que dejar sus casas por la llegada de Leonardo y antes de una Marta que ya está en la Península.

