Ahora

Otro temporal

Alerta máxima por Marta: la nueva borrasca dejará aún más lluvia en Extremadura y Andalucía con más de 150 litros por metro cuadrado

Los detalles Las precipitaciones serán fuertes y pasarán rápido, pero el suelo está ya saturado por los acumulados anteriores y no admite más agua.

Lluvia y viento en Huelva
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Marta ha llegado. Sin tiempo desde que se marchara Leonardo. Sin tiempo desde esa primera borrasca sin nombre de comienzos de semana que ya dejó las primeras alertas en Andalucía. Porque España está encadenando borrasca tras borrasca. Porque a pesar de que no es el principio todavía está lejos de ser el final.

Y es que la lluvia va a continuar con Marta. Una lluvia que, eso sí, va a pasar rápido pero que, sin embargo, se va a sumar a los acumulados anteriores en un suelo saturado que ya no admite más agua. Que está rebosando.

Casi toda va a caer en las próximas horas. En un sábado crítico de nuevo en zonas de Extremadura y de Andalucía. Donde los ríos ya están desbordados. Donde los embalses ya están saturados. Donde pueden llegar a caer hasta 150 litros por metro cuadrado en apenas horas.

Máxima precaución también en Galicia, con intensas lluvias en el interior de una comunidad que tiene además avisos por oleaje en las zonas costeras. En cuanto en el Mediterráneo, las lluvias serán más débiles.

Porque España mira al cielo. Porque Andalucía está en una situación que pocas veces o que nunca se ha visto. Los ríos están a rebosar. Sus caudales, en máximos históricos. Los embalses, casi al cien por cien de su capacidad.

Son, de momento, más de 11.000 desalojados los que hay en la comunidad andaluza. Más de 11.000 personas que han tenido que dejar sus casas por la llegada de Leonardo y antes de una Marta que ya está en la Península.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. España, al límite por las borrascas más allá de Grazalema: nuevo avisos en Galicia, Madrid o Castilla y León
  2. El PP de Madrid pasa al ataque con un relato lleno de contradicciones frente a las denuncias de la exconcejala de Móstoles
  3. Aragón cierra campaña con los partidos quemando sus últimos cartuchos: Sánchez habla del miedo a los ultras y Feijóo arropa a Azcón en un polémico mitin
  4. Sílvia Orriols, la xenófoba ultraderechista catalana que arrasa en las encuestas: "Odiamos el Estado español"
  5. Los principales bancos españoles aumentan sus beneficios en 34.000 millones pese a la bajada de los tipos gracias a los préstamos y las comisiones
  6. Ácido hialurónico en el pene para mejorar el rendimiento de los saltadores de esquí: la última tendencia que Antidopaje no descarta investigar