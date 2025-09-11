Brutal piropo de Rafa Nadal a Carlos Alcaraz: ¿Puede llegar a los números del 'Big Three'?

'Jugones' le ha preguntado al manacorí si el murciano, flamante ganador del US Open, puede llegar a igualar los números de Federer, Djokovic y él.

Rafa Nadal se encuentra este jueves en Madrid para disputar un torneo de golf en El Escorial.

Hasta allí se ha desplazado 'Jugones' para preguntarle al balear por Carlos Alcaraz, que el pasado domingo levantó su segundo US Open y su sexto Grand Slam.

"¿Crees que Alcaraz va a llegar a los números del 'Big Three' o a tus números?", le ha planteado Nacho de Andrés al extenista.

Y Nadal, en un piropo tremendo, no ha dudado: "Evidentemente puede. La carrera parece que va encaminada a que sea algo único".

"Está en un momento brillante y tiene seis, que es un número increíble a su edad, y ojalá que tenga todos los que pueda", ha añadido el ganador de 22 'majors'.