El elogio del jefe de Ducati a Marc Márquez: "Saber perder..."

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, dice sobre Marc que "un gran campeón también sabe cuándo es el momento de perder".

Marc Márquez quedó segundo en Barcelona por detrás de su hermano Alex. Tras cometer algunos pequeños errores asumió que esa posición era muy buena para él. Pensando en el campeonato. Y en Ducati le elogian. Su jefe, Davide Tardozzi, dice que un gran campeón tiene que saber aceptar los resultados.

"En cuanto a Marc ha demostrado haber crecido aún más en la gestión de la carrera. La velocidad no se discute, pero un gran campeón también sabe cuándo es el momento de perder. Alex en las últimas vueltas hizo tiempos estupendos", dice el jefe de la escudería de Bolonia después de la cita de Barcelona.

Felicita a Alex y se rinde a lo que hizo: "Es obligatorio felicitar a Alex Márquez que, más allá del error en la sprint, dominó en velocidad el fin de semana".

"Marc hizo lo que debe hacer un campeón, es decir maximizar los puntos. Alex fue el más rápido en pista durante todo el fin de semana: el sábado desafortunadamente para él cometió un error, mientras que en carrera Marc solo pudo intentarlo, hasta que entendió que era mejor llevarse a casa 20 puntos. Esta fue la enésima demostración del campeón que es Marc, dentro y fuera de la pista", detalla el jefe de Ducati.

Sobre Pecco Bagnaia, que pudo remontar tras una clasificación desastrosa, siguen creyendo en que volverá a su mejor versión: "Estamos convencidos de que Pecco puede volver a la velocidad de los años pasados, sobre esto no tenemos ninguna duda".

"En cuanto a la congelación es solo del motor, en todo lo demás podemos hacer evoluciones y las haremos. La moto 2026 será un desarrollo ulterior, este invierno Gigi Dall'Igna y los ingenieros pensarán algo. En los tests de Sepang del próximo año tendremos seguramente una moto más evolucionada", sentencia Tardozzi.