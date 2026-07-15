Ducati desvela las exigencias de Marc Márquez para renovar: "A nivel económico, en el trato..."

Mauro Grassilli, director deportivo de los de Borgo Panigale, ha afirmado que fue "más difícil" la renovación que el fichaje del ilerdense.

En el podcast 'ZamTube', además de hablar de la salida de Pecco Bagnaia o de los roces que puedan ocasionarse entre Marc Márquez y Pedro Acosta, Mauro Grassilli ha hablado sobre la renovación del de Cervera.

El director deportivo de Ducati ha afirmado que la gestión fue incluso más difícil que la de su fichaje: "Esta última renovación fue quizás un poco más complicada porque los pesos eran un poco distintos respecto al primer acuerdo".

Y eso que en 2024 no lo tuvieron fácil: "Tener que informar a Jorge, informar a Enea y tratar de traernos a Marc; fue un momento extremadamente complicado".

¿Qué ocurrió con el nuevo contrato? Que cambiaron las peticiones de Marc: "Fue más difícil la renovación porque en realidad el piloto deseaba algo un poco diferente respecto al primer acuerdo. A nivel económico, en el trato, a nivel de muchas otras cosas".

Eso sí, siempre confiaron en él a pesar de su lesión: "Nosotros confiamos en Marc atleta y Marc persona. Él nunca nos hizo entender que pudiera haber problemas físicos de cara al futuro, así que confiamos absolutamente en él. Nunca tuvimos dudas respecto a la situación física, porque sabíamos que si hubiera habido un problema, Marc lo habría dicho".