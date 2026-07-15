Buenas noticias para el tenis español: Rafa Jódar disputará la Laver Cup con Carlos Alcaraz

El joven tenista español ha sido invitado por la organización del torneo para disputarlo junto al equipo europeo, donde estarán Alcaraz, Zverev, Cobolli y Mensik.

El futuro de Rafa Jódar en el tenis prospera a grandes pasos. El joven tenista de Leganés acaba de ser confirmado por parte de la Laver Cup como integrante del equipo europeo que disputará el torneo del próximo 25 al 27 de septiembre en Londres.

Un mes después de celebrarse el US Open, al cual no se sabe si asistirá Carlos Alcaraz, Jódar formará equipo junto a su compatriota y otras figuras clave europeas del circuito ATP como Alexander Zverev, Flavio Cobolli o Jakub Mensik, con el extenista francés Yannick Noah como su capitán.

"Rafa ha hecho una temporada sorprendente y se ha ganado la oportunidad. Es uno de los jóvenes talentos de nuestro deporte y ha demostrado que pertenece a los grandes escenarios. Lo que más me gusta es la forma en la que compite. Nos trae energía, fe y hambre al equipo de Europa, y estoy ilusionado por darle la bienvenida al grupo", ha destacado el propio Noah sobre la incorporación del español.

A su vez, Jódar ha publicado un mensaje celebrando su invitación al célebre torneo, agradeciendo la oportunidad y destacando sus ganas de "traer de vuelta" el trofeo al equipo europeo.

"La Laver Cup es algo único en el tenis y no puedo esperar para ser parte del equipo de Europa. De pequeño veía a tenistas como ellos y soñaba con compartir equipo con ellos algún día. Tener esta oportunidad es algo muy especial. Haré todo lo que pueda para ayudar al equipo de Europa a traer la Laver Cup de vuelta", ha comentado Rafa.

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