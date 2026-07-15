La prensa internacional se rinde ante el "fútbol total" de España por su victoria ante Francia: "Un equipo especial bate a unas individualidades brillantes"

Los detalles Los medios de Inglaterra y Argentina, posibles rivales en la final, destacan el "trabajo en equipo" de la Roja, mientras que Francia reconoce que sus jugadores se sintieron "asfixiados" por los de Luis de la Fuente.

Rendidos a España. Así están los grandes medios de comunicación internacionales tras la victoria de la Selección ante Francia que le mete en la final del Mundial por segunda vez en su historia.

El equipo de Luis de la Fuente se impuso con claridad a un combinado galo que, para muchos, era el gran favorito, y los titulares de la prensa internacional lo destacan elogiando el juego colectivo de la Roja.

En Inglaterra, los medios deportivos han elogiado el compromiso y el fútbol combinativo de la Roja. "España demuestra que el trabajo en equipo aún puede imponerse en un Mundial de superestrellas tras la eliminación de Kylian Mbappé y Francia", titula 'Sky Sports'.

Por su parte, la 'BBC' define a los futbolistas de Luis de la Fuente como "un equipo especial" que, como bloque, pasó por encima de "unas individualidades brillantes", haciendo referencia al talento ofensivo de Mbappé, Olise, Dembélé y Doué.

También se destaca el trabajo grupal de España en Argentina, nuestro otro posible rival de cara a la final del próximo domingo en Nueva York. 'Clarín' expone que "España jugó el partido perfecto para dejar de rodillas al coloso Francia de Kylian Mbappé". 'Telenoticias' afirma que la Selección "convirtió la semifinal en una síntesis de su poder", añadiendo que "aplastó a Francia y le confirmó al mundo su candidatura" para hacerse con la segunda estrella.

Francia se rinde ante España

También se reconoce la superioridad española en la prensa francesa. 'Le Monde' destaca que la victoria española fue "bien merecida". Por su parte, 'L'Équipe', diario deportivo de referencia en el país vecino, habla de "accidente en Dallas", haciendo énfasis en que el equipo dirigido por Didier Deschamps estuvo "asfixiado en todos los aspectos del juego por una impresionante España".

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