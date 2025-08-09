La llamativa reflexión del padre de Bagnaia: "'Pecco' y Jorge Martín tuvieron química..."

Pietro Bagnaia ha analizado la relación que mantienen el turinés y el madrileño y cómo esta comenzó a forjarse hace ya muchos años.

Jorge Martín y 'Pecco' Bagnaia protagonizaron hace ocho meses uno de los finales más igualados de la historia en un Mundial de MotoGP. Ambos llegaron con opciones reales de ser campeón en la última carrera pero fue el español el que terminó levantando el primero título de su carrera.

Sin embargo, su rivalidad dentro de la pista se convertía en una buena relación fuera de ella. Es lo que ha confirmado Pietro Bagnaia, padre de 'Pecco'. El italiano ha desvelado lo bien que se han llevado siempre el turinés y el madrileño a pesar de haber sido rivales muy directos estas últimas temporadas.

Hay que recordar también que en 2023 fue Bagnaia el que se llevó el título de la categoría reina en la última prueba. Más allá de los resultados deportivos, llama la atención como Pietro describe la relación que ha tenido desde siempre Jorge y 'Pecco' en unas declaraciones a 'MotoSan': "Entre Pecco y Jorge hubo química inmediatamente, un entendimiento increíble y de hecho fueron muy fuertes y han sido muy unidos y fuertes de inmediato".

Las realidades para ambos están siendo bien distintas este 2025. Jorge solo ha podido disputar dos carrera y Bagnaia está prácticamente fuera de la pelea por el título. El madrileño volvió a las pistas tras su lesión en República Checa firmando un buen séptimo puesto.

A pesar de ello, las lesiones y los accidentes han impedido que Martín compita por revalidar el título. Lo positivo es que su futuro está resuelto y correrá en Aprilia en 2026 después de que varias semanas en las que el piloto llegó incluso a asegurar que abandonaría la escudería italiana a final de temporada.