La reflexión del jefe de Ducati sobre Marc Márquez: "Afrontó dificultades poco habituales"

"Está teniendo dificultades": el análisis de un expiloto de MotoGP sobre Marc Márquez

Gigi Dall'Igna ha elogiado el ímpetu del vigente campeón para conseguir la mejor posición en Brasil a pesar de las dificultades que afrontó. Además, incide en perfeccionar aspectos para mejorar.

Marc Márquez no está teniendo un comienzo de temporada sencillo. El vigente campeón de MotoGP ha sufrido para conseguir un buen puesto en el GP de Brasil al tener un enfrentamiento reñido con Fabio Di Giannantonio, y en Tailandia se vio obligado a retirarse.

Pese a ello, el ilerdense se mantiene quinto en la clasificación, a solo 22 puntos del líder, Marco Bezzecchi, y aspira a remontar en las siguientes carreras, como son Austin y Jerez. Los dos próximos GP son 'territorio Marc', por lo que está acostumbrado a dominar sobre ambos trazados.

Su situación, en relación con la lesión de su hombro lesionado, ha dificultado su rendimiento, pero desde Ducati no pierden la confianza sobre su piloto y elogian su "agresividad". "Marc afrontó dificultades poco habituales, rodando a la defensiva mientras luchaba con el ritmo y con sensaciones inestables en la moto", ha escrito Gigi Dall’Igna, gerente general de Ducati, en una publicación de LinkedIn.

"A pesar de ello, mostró una enorme determinación, pilotando de forma agresiva para extraer todo el potencial posible. Sin embargo, ni siquiera la resiliencia propia de un campeón fue suficiente para superar las limitaciones del día", añade el directivo italiano sobre el carácter invencible de Márquez.

Además, Dall'Igna ha realizado un balance general sobre el rendimiento de Marc y su compañero Pecco Bagnaia en Brasil, analizando sus puntos fuertes y débiles que deben ajustar en las próximas carreras para reducir distancias con las Aprilia.

"Es imprescindible que perfeccionemos ciertos aspectos y sigamos trabajando con diligencia, manteniendo la paciencia y la compostura sin caer en el pánico. Nuestro enfoque debe centrarse en redescubrir nuestro rendimiento característico y la competitividad necesaria para 'electrizar' a todo el equipo", concluye la reflexión de Gigi.