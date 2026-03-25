¿Es Marc Márquez aún favorito para el Mundial? Fonsi Nieto no tiene ninguna duda

El director deportivo del equipo Pramac sigue apostando por Marc Márquez como favorito al título de MotoGP.

Marc Márquez todavía no ha subido al podio esta temporada. En dos carreras. Pero Fonsi Nieto, en 'Jugones', ha vuelto a apostar por él como campeón del mundo de MotoGP esta temporada.

"Yo sigo contando con Marc como el favorito. Y el que no lo haga se equivoca. Aunque creo que Aprilia hoy tiene algo más", dice Fonsi.

La Ducati está sufriendo y Fonsi cree que Márquez necesita más ayuda del resto de pilotos: "Quitando a Di Giannantonio está prácticamente solo en Ducati...".

Pero este fin de semana se corre en Austin, uno de los circuitos favoritos de Marc donde ha ganado siete veces: "Allí marca la diferencia... sigo contando como favorito a Marc y creo que todo el paddock también".