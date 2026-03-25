Un expiloto apunta que Marc Márquez no está dando todo lo que tiene: "Cuando esté al 100%..."

Luca Cadalora, campeón de 125cc y 250cc, cree que Marc todavía no está al 100% y que tardará algunas carreras en recuperarse y poder luchar por todo.

Marco Bezzecchi es el piloto que está dominando el mundial de MotoGP en este inicio. Dos victorias en las dos carreras largas. Pero todos esperan a Marc Márquez. Saben en el paddock que tarde o temprano llegará. El expiloto Luca Cadalora, campeón de 125cc y 250cc, dice que en cuanto alcance el 100% se le verá en lo más alto.

En 'Motosan' ha hablado del estado físico del actual campeón: "Márquez todavía no está al 100%. No lo veo pilotando al 100%, y eso nos lo dice también el hecho de que ha perdido. Ganó el duelo en la carrera sprint del sábado frente a Fabio Di Giannantonio, pero lo perdió ayer en la carrera larga".

Entiende que no esté tomando riesgos: "En mi opinión, con razón no está arriesgando demasiado, está jugando un poco a la defensiva para estar listo para dar el 100% cuando esté físicamente recuperado".

"Es un enfoque muy maduro en esta temporada, con razonamientos que en mi opinión nunca había hecho en su carrera. Esto augura bien para él en el transcurso del campeonato", explica Cadalora.

Sobre las Aprilia y la opción de que hayan tomado ventaja como la mejor moto, Cadalora explica los motivos: "Esta Aprilia, en mi opinión, les está poniendo un poco en dificultades, con características que son precisamente aquellas donde le falta algo a Ducati. Hay que quitarse el sombrero, han sido realmente muy buenos".

Austin, este fin de semana, podría ser una nueva batalla entre las Aprilia y Marc Márquez. Sobre todo si el campeón poco a poco va recuperando su mejor tono.