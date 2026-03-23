Di Giannantonio, tras luchar contra Marc Márquez: "Una pelea agresiva, pero limpia"

El piloto del VR46 acabó por delante de Marc en Brasil tras una pelea muy bonita: "Me he divertido, seguramente porque he ganado yo".

Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio protagonizaron una lucha muy intensa en Brasil. Ganó el del VR46, que subió al podio. Y celebró después haber tenido una batalla tan limpia contra el actual campeón del mundo de MotoGP.

Ante los medios, el italiano reconoció que había aprendido muchísimo de su batalla: "De todos modos, estoy contento, porque luchar contra un piloto con tanta experiencia es más difícil, pero también se puede aprender. Ha sido una pelea bonita, agresiva, pero limpia, y me he divertido quizá porque he ganado yo".

"Ayer ganó él, pero además ganó la carrera; hoy he ganado yo, pero sólo he subido al podio, y no es lo mismo...", apunta Di Giannantonio.

Los dos pilotos lucharon de tú a tú y se vieron errores: "Cuando luchas así es bonito, contra cualquiera. Ha sido curioso, porque ha cometido el mismo error que cometí yo ayer. Estoy más contento por el trabajo que hemos hecho en el box que por la pelea en sí, porque hemos podido estar entre las mejores Ducati".

Es cuarto en el mundial, precisamente por delante de Márquez. Su VR46 es la primera Ducati del campeonato.

¿Cómo lucha Márquez?

Fabio explica cómo es luchar contra Marc: "Él es muy preciso, sabe cuándo y dónde usar sus energías, empuja pero se nota que se dosifica mucho".

"Tiene un gran control de la moto en las maniobras más arriesgadas, y en las curvas a izquierdas claramente tiene algo más. Estoy estudiando cómo hacerlo, pero no es fácil", indica el del VR46.