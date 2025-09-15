El recado de Márquez a todos aquellos que celebraron su caída en San Marino: "El fuego va creciendo..."

El piloto de Cervera no vivió un fin de semana fácil en territorio italiano, donde los fans de Valentino Rossi siguen increpándole: "He sentido que hoy tocaba hablar en la pista".

Marc Márquez ha tenido que aguantar de todo este fin de semana del Gran Premio de San Marino. Desde la celebración de algunos aficionados de su caída del sábado a los comentarios que tenía que escuchar en el paddock. Por eso el de Cervera quiso responder en la pista.

Reconoció ante los medios que había visto "algunas cosas" en redes sociales después de caída... y que no podía callarse: "Al final he sentido que hoy tocaba hablar en pista, porque ayer cometimos el error".

Y deja un recado a todos esos fans que se alegraron de su caída en la carrera al sprint: "Esto solo hace que el fuego de dentro vaya creciendo, vaya encendiéndose".

Su carrera del domingo fue total. Un ritmo increíble por delante de Marco Bezzecchi y ahora necesitará tres puntos más que Alex Márquez en el Gran Premio de Japón de dentro de dos semanas: "Hemos incrementado un ritmo alto por cómo estaba la pista, porque la lluvia de la noche hizo que se perdiera un poquito de agarre".

"Lo importante es que salgamos nosotros, estemos allí y demos la batalla", dice el ganador de ocho mundiales, que buscará el noveno dentro de catorce días.

El "fuego", como dice Marc, ha ido "creciendo". Por eso su celebración no fue como otra cualquiera. Enseñó el mono de Ducati en el podio. El mono con su nombre en la espalda. Porque en la casa de Valentino Rossi, en Italia, Márquez ha vuelto a conseguir una victoria que le acerca al noveno título.