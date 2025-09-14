Dura afirmación del jefe de Ducati tras los rumores de la salida de Bagnaia: "He perdido la paciencia"

Gigi Dall'igna, jefe de la escudería, parece estar cansado de la situación de su pupilo en la semana en la que se ha rumoreado con la salida de 'Pecco' de Ducati para la semana que viene.

'Pecco' Bagnaia ha vuelto a vivir un gran premio para olvidar en MotoGP. El turinés se ha ido al suelo cuando rodaba octavo en la carrera y se ha visto obligado a abandonar llevándose de Misano cero puntos.

Nuevo revés en una temporada que está siendo un auténtico infierno para Bagnaia. Su rendimiento está siendo tan bajo que esta pasada semana varios medios italianos ya planteaban la posibilidad de que el bicampeón del mundo abandonar la escudería boloñesa.

Tras la carrera en Misano, Gigi Dall'igna, jefe de Ducati, ha dejado una contundentes declaraciones sobre la situación de 'Pecco': "Yo también he perdido la paciencia, al igual que los aficionados de Pecco. Creo que es normal decir estas cosas cuando no se obtienen resultados".

"La situación con Pecco es ciertamente delicada; está pasando por un mal momento. Como ya he dicho muchas veces, tendremos que encontrar una salida. Mañana tenemos una prueba, un día importante en el que podremos probar muchas cosas. Así que esperemos que sea una prueba fructífera", ha reconocido el directivo italiano en declaraciones para 'Sky Sports'.

Bagnaia ha asegurado tras la carrera estar viviendo una "pesadilla". Su futuro ya comienza a cuestionarse y quién sabe si, aún quedándole un año de contrato, 'Pecco' pueda poner fin antes de tiempo a su etapa en Ducati.