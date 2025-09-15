Se quedó tirado
Pedro Acosta justifica su peineta a la moto KTM: "Estaba caliente..."
La KTM perdió la cadena y Acosta tuvo que abandonar el Gran Premio de San Marino cuando había remontado hasta la cuarta posición.
Fue una de las imágenes del fin de semana en Misano: Pedro Acosta le hizo una peineta a su KTM después de quedarse tirado. Su moto había perdido la cadena por el camino. Un fallo mecánico que el piloto murciano aceptó, pero reconociendo que en ese momento estaba "caliente".
"Soy una persona que el lenguaje corporal se le nota más que lo que diga, de lo normal cuando hablo sube el pan. Estaba caliente", dijo Pedro ante los medios.
Abandonó cuando había remontado hasta la cuarta posición e incluso podía tener opciones de podio: "Es un fin de semana que de lo mal que veníamos del viernes a verte que ayer salvamos los papeles, y que hoy, después de cinco vueltas, estaba cuarto… Es que podría haber sido otra carrera, por lo menos dentro de ese objetivo de los top cinco, de sumar buenos puntos, de hacer una buena carrera en general. Para lo difícil que estaba siendo el fin de semana para tener en general".
Pide a KTM mejorar estos aspectos. Porque a su compañero Brad Binder también le ocurrió este incidente con la cadena: "Son cosas que tienen que mejorar en la moto. Le ha pasado dos veces a Brad, a mí, en un año y medio que llevaba pilotando, esta moto no me ha pasado nunca. Ha pasado todo en la carrera, justo en el momento donde no tiene que pasar".
No fue un fin de semana para KTM y acabó de la peor manera para Acosta: "Después de venir de todo el fin de semana, que nos ha costado, que no ha sido fácil para ninguna KTM, que parecía o ha parecido que éramos los únicos que tirábamos un poco el fin de semana para adelante...".
"Duele que el fin de semana se acabe así porque es una cosa que no es culpa tuya", cerró Pedro.