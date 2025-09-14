¿Obra del karma? La reacción de un sector de la afición italiana al adelantamiento de Márquez a Bezzecchi

Durante la 'sprint' se viralizó una imagen en la que algunos aficionados celebraban la caída de Marc. Durante la carrera, tras el adelantamiento de Márquez a Bezzecchi, las caras eran algo distintas.

Marc Márquez ya acaricia su séptimo mundial de MotoGP. Y hay muchos a los que le escuece eso. En concreto, a un sector de la afición italiana, seguidora de Valentino Rossi, que volvió a ser protagonista durante el Gran Premio de San Marino por celebrar la caída de Márquez en la 'sprint'.

El de Cervera ha confesado que fue "complicado" escuchar lo que se decía en el 'paddock' del circuito de Misano después de la carrera corta. Tras la polémica reacción de la grada y la llamativa 'sonrisa' que dejó escapar Rossi tras el accidente de Marc, el de Cervera se ha cobrado la mejor revancha posible.

Victoria y 'match ball' para Motegi. El triunfo se ha decidido en la mitad de la carrera cuando Márquez ha conseguido adelantar a Bezzecchi, que había liderado el principio. La reacción de parte de la grada, a diferencia de en la 'sprint', ha sido de decepción viendo que Marc se colocaba primero.

Gestos de lamento, manos en la cabeza y caras de decepción. Un evidente cambio con respecto a la reacción que tuvieron durante la carrera al 'sprint'. ¿Karma en su máximo esplendor? Lo que está claro es que la próxima vez volverán a pensarse dos veces antes de reírse de Marc Márquez.