El tremendo 'zapatazo' de Fermín en la goleada del Barça al Valencia

El centrocampista onubense firmó una actuación estelar con un doblete. Su segundo tanto, un fenomenal disparo lejano con pierna izquierda que puso de pie al Johan Cruyff.

El Barça sin Lamine Yamal también es una apisonadora. Entre otras cosas, porque la capacidad goleadora de todos sus delanteros es tremenda. Es el caso de Fermín López. Su tercer gol ha sido una muestra de todo lo que es como futbolista. Desparpajo y valentía.

Recibió de Casadó en tres cuartos de campo, se giró y golpeó violentamente con su pierna izquierda, la no dominante. El resultado, el tercero del Barça y el segundo de Fermín.

El ovetense también abrió al marcador tras definir a las mil maravillas ante Julen Aguirrezabala. El segundo lo convertiría Raphinha, que sustituyó a Roony Bardgjhi, novedad del once. El brasileño marcó a pase de Rashford, que sumó su primera asistencia del curso.

Raphinha también fue el autor del cuarto tras un gran remate. Robert Lewandowski, que volvió a ser suplente, firmó los otros dos goles azulgranas. Dos definiciones clínicas del polaco, que no pierde la pólvora. Un disparo a la escuadra y una vaselina medida.

El Barça vuelve del parón recuperando las buenas sensaciones perdidas en Vallecas, donde se dejó dos puntos. Los de Hansi Flick se han dado un 'homenaje' hundiendo a un Valencia que no ha incomodado en ningún momento al cuadro blaugrana.

Los de Corberán se medirán la próxima jornada ante el Athletic de Bilbao en Mestalla. El Barça recibirá al Getafe pero antes deberá visitar Saint James' Park para comenzar su andadura ante el Newscastle en esta Champions League.