El futuro piloto de Ducati dice que Marc Márquez, quien será su compañero la temporada que viene, "se lo ha merecido más que nadie".

Marc Márquez celebró en el GP de Portugal el décimo título de su carrera. Una remontada increíble sobre las Aprilia. Y Pedro Acosta, que será futuro compañero de Marc en Ducati, está convencido de que han sido las Aprilia quienes han perdido el título.

Esto dijo Acosta después del GP de Portugal: "Se lo ha merecido más que ninguno porque está claro que Aprilia lo ha perdido".

"Lo mismo que llevo opinando el último año y medio, era algo inevitable que pasara este fin de semana. Me ha sorprendido verlo un poco a la defensiva, pero es que también es normal, después del año qué lleva, de remontar, de remontar, de remontar, tampoco necesitaba hoy después de la caída de ayer arriesgar más de lo que ha hecho", dice el futuro piloto de Pedro Acosta.

Así habla Pedro de Márquez: "Alguien que ha hecho tanto por el deporte y que el tío es tan bueno, no son elogios, es la realidad".

Llegará a Ducati y tratará de aprender: "Va a ser otra categoría, otro formato de carrera, otro fin de semana, entonces creo que empezaremos un poco todo de cero. Es verdad que la manera que ha gestionado este campeonato, de no irle bien, de parar, de volver, de remontar, creo que eso es digno de admirar sobre todo y digno de echarle un ojo".

Después del GP de Valencia llegarán los test de 2027 ya con las 850cc. Y allí estará Acosta por primera vez con la Ducati.

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