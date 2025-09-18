Ahora

Pedrerol aplaude el gesto de Simeone contra los fans del Liverpool que le insultaron: "El fútbol no puede ser un lugar..."

Varios aficionados que se encontraban junto al banquillo de Simeone le insultaron y le hicieron gestos durante todo el partido. Y Pedrerol pide acabar con estos comportamientos.

Chirin1

Simeone denunció que algunos aficionados del Liverpool que se encontraban junto al banquillo del Atlético de Madrid se pasaron todo el partido insultándole y haciéndole gestos. Al final del partido estalló y denunció la situación. Y Josep Pedrerol ha celebrado el gesto del entrenador argentino.

"Ha habido también un momento en el que el Cholo ha saltado. Lo que tienen que aguantar jugadores y entrenadores en un campo de fútbol. Se da por hecho que uno va al campo a insultar. Tenemos a los ultras del Olympique de Marsella en las calles de Madrid insultando, escupiendo, rompiéndolo todo...", dijo Pedrerol en el inicio de 'El Chiringuito'.

Pide "acabar con estos comportamientos": "El fútbol no puede ser un lugar en el que cualquiera vaya a desahogarse y a insultar. No sólo de insultos racistas. A ver si acabamos con eso".

Y felicita a Simeone por su reacción: "Bien el Cholo, así se empieza. Bien por ti".

