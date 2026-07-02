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"Condiciones deplorables"

"Entre bacterias y excrementos": rescatan a 16 niños que vivían confinados desde hacía años en una habitación en Ohio

Los detalles Los padres y los abuelos de los niños fueron detenidos y acusados de 17 cargos por poner en peligro a menores, quienes permanecían recluidos en un espacio de aproximadamente de 4 x 4 metros.

Se observan diversos objetos, incluida una silla alta, en una vivienda de Hamden, Ohio, de donde las autoridades informaron haber retirado a 16 niños y detenido a cuatro adultos. Se observan diversos objetos, incluida una silla alta, en una vivienda de Hamden, Ohio, de donde las autoridades informaron haber retirado a 16 niños y detenido a cuatro adultos.Agencia AP / mta500091
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Un grupo de 16 niños, todos de la misma familia, fueron rescatados de una vivienda en una zona rural de Ohio, donde se encontraban en "condiciones deplorables", tras ser confinados en una sola habitación por cerca de cuatro años, según informaron las autoridades.

Los padres Gary Siders Jr. y Elizabeth Siders, y los abuelos de los niños Gary Siders Sr. y Christina Siders fueron detenidos y acusados de 17 cargos por poner en peligro a menores.

El rescate de los menores, cuyas edades oscilaban entre 1 y 18 años, se dio tras una investigación por negligencia y abuso en una casa en Hamden, una zona rural al sureste de Columbus (Ohio).

Algunos de los menores no desarrollaron el habla y no pudieron decir ni su nombre. Varios de los pequeños tuvieron que ser hospitalizados y permanecen hospitalizados en estado grave, según informaron las autoridades.

Escombros en el interior de una vivienda de donde las autoridades dicen haber sacado a 16 niños en Hamden, Ohio Escombros en el interior de una vivienda de donde las autoridades dicen haber sacado a 16 niños en Hamden, OhioAgencia AP / mta500091

"Era algo inconcebible. A la luz de las pruebas, si hubieran esperado otras 24 horas, existía una probabilidad muy alta de que estuviéramos lidiando con una o varias muertes", dijo en una conferencia de prensa citada por NBC el fiscal general de Ohio, Andy Wilson, calificó la vivienda como una propia del tercer mundo.

La mayoría de los niños permanecían recluidos en un espacio de aproximadamente de 4 x 4 metros, "donde pasaron la mayor parte de los últimos cuatro años", señaló el Alguacil del condado de Vinton, Ryan Cain.

Escombros en una vivienda de donde las autoridades informaron haber retirado a 16 niños y detenido a cuatro adultos, en Hamden, Ohio Escombros en una vivienda de donde las autoridades informaron haber retirado a 16 niños y detenido a cuatro adultos, en Hamden, OhioAgencia AP / mta500091

"A la mayoría de nuestro ganado se le mantiene en mejores condiciones que a estos niños. Había una gran presencia de bacterias y excrementos; era una escena simplemente repugnante", agregó el alguacil.

Los investigadores descubrieron que la familia Siders ha residido en varios condados de Ohio desde 2008, por lo que, durante ese tiempo, la familia evitó en gran medida generar registros médicos o gubernamentales sobre los niños.

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