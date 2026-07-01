Orden de busca y captura a Vito Quiles: la Policía se persona en su casa y en el canal ultra para el que trabaja

Vito Quiles es escoltado por efectivo de la Policía Nacional durante una manifestación convocada en Madrid

Lo que se sabe Fuentes del entorno del agitador han confirmado los hechos a laSexta, aunque todavía se desconoce a qué causa de las que está involucrado se deben estas actuaciones.

La Policía acudió a la sede del canal de YouTube donde trabaja el agitador Vito Quiles para detenerlo, aunque no fue arrestado porque no se encontraba allí. Quiles, quien enfrenta cinco procedimientos legales, acusó al entorno del presidente Pedro Sánchez de orquestar una campaña en su contra. Entre las causas abiertas, se le acusa de revelar secretos y acoso a la presidenta de Red Eléctrica y de delitos de odio e injurias. Su abogado calificó la orden de detención como "desproporcionada". Además, el Congreso le retiró la acreditación de prensa por tres meses.

La Policía ha acudido este miércoles a la casa de Vito Quiles y a la sede de EDA TV, el canal de YouTube para el que trabaja el agitador, para detenerlo, según han confirmado laSexta fuentes de su entorno.

Los agentes se han personado en la redacción del canal ultra con una orden de búsqueda y captura, aunque finalmente no lo han arrestado, ya que no se encontraba en el lugar. De momento, se desconoce la causa por la que se busca a Vito Quiles, ya que hay al menos cuatro procedimientos abiertos en su contra.

El agitador ha relatado los hechos en la red social X y ha acusado al entorno del presidente Pedro Sánchez de urdir una campaña en su contra. "Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás", reza el mensaje en X.

Cabe recordar que Begoña Gómez, esposa de Sánchez, le denunció por presunta agresión e intimidación, tras ser abordada por el agitador en un restaurante. No obstante, dicha denuncia fue archivada el pasado 21 de mayo por un juez de Majadahonda.

Juan Gonzalo Ospina, abogado del agitador, ha criticado la medida en declaraciones a 'El País', tachándola de "desproporcionada". "Es un despropósito porque podían habérselo comunicado a él o al procurador, o acudir al domicilio particular, no el de la empresa", ha esgrimido, añadiendo que desconoce a qué causa se debe la orden. Según ha comentado el letrado a 'El Español', el investigado acudirá mañana al juzgado, una vez sepan cuál le reclama.

Procedimientos contra el agitador

Vito Zoppellari Quiles está encausado por un presunto delito de revelación de secretos y acoso contra la presidenta de Red Eléctrica (REE), Beatriz Corredor, por difundir en redes sociales la dirección de su domicilio días después del apagón de 2025.

Otra de las causas abiertas contra él es por un presunto delito de odio contra una persona con discapacidad que en 2024 se manifestaba contra Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, está procesado por un presunto delito de injurias y calumnias por diversos mensajes y publicaciones contra Rubén Sánchez, secretario general de Facua.

Un juzgado de Alicante también le ha imputado por un presunto delito de estafa después de que Renfe denunciara que se colaba de manera sistemática en trenes.

Recientemente, el Congreso de los Diputados le ha retirado la acreditación de prensa durante tres meses tras cometer dos faltas graves. En la Cámara Baja tiene abiertas más denuncias en su contra por incumplir el reglamento interno.

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