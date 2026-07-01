Muere de manera repentina Manolo Arjona, miembro del grupo Locomía, a los 58 años

El grupo lanzó su primer álbum, 'Taiyo', en 1989, con temas como 'Loco Mía' o 'Rumba, Samba, Mambo (S.R.M.)'

Los detalles Su excompañero de banda, Xavier Font, ha declarado a 'El País' que Arjona murió "en paz" mientras dormía.

Manuel Arjona, integrante de la primera formación de Locomía, falleció en Barcelona a los 58 años. Arjona fue parte de la alineación original del grupo en los años 80, junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, destacando por su icónico estilo con abanicos y hombreras. Locomía alcanzó gran éxito en España y Latinoamérica, con discos como 'Taiyo' (1989), que incluyó éxitos como 'Loco Mía'. Sin embargo, el grupo enfrentó constantes cambios y desavenencias. Arjona dejó la banda en 1992, pero en 2013 intentó revivirla. Sus restos serán velados en Viladecans, Barcelona.

Manuel Arjona, miembro de la primera formación de Locomía, ha muerto este miércoles en su casa de Barcelona a los 58 años, según ha adelantado 'El Español' confirmado 'EFE' a través de su compañero de banda, Xavier Font. Según ha relatado 'El País', pasó el día tranquilo y con normalidad y murió "en paz" mientras dormía.

Con varios discos de oro y de platino en España y Latinoamérica, Arjona fue parte de la primera alineación de Locomía en los años 80, la que nació en Ibiza capitaneada por Xavier Font e integrada también por el hermano de este, Luis Font, y por Gard Passchier.

Aquel fue el grupo que fichó José Luis Gil, entonces presidente de Hispavox, para convertirlos en una banda de éxito en la España de finales de los años 80 con su vigoroso meneo de abanico, sus hombreras XXL y sus zapatos de punta. Pronto, sin embargo, surgieron desavenencias que resultaron por ejemplo en la salida de Xavier Font.

Arjona sí formó parte del grupo que, conformado además por Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes y Francesc Picas, lanzó el primer álbum de Locomía, 'Taiyo' (1989), del que formaban parte temas como 'Loco Mía' o 'Rumba, Samba, Mambo (S.R.M.)', y su proyección los catapultó hasta el "top 10" británico y a Latinoamérica.

Fue en 1992 cuando el ahora fallecido abandonó el grupo, tras haber vivido los mejores años de esta peculiar formación, marcada por igual por un éxito inmenso y las continuas disensiones, con entradas y salidas constantes de sus miembros. En 2013, fue impulsor asimismo de uno de los intentos de vuelta de Locomía, algo que, en declaraciones a 'EFE', dijo que le tenía "muy ilusionado".

Según 'El Español', los restos del artista serán velados en el tanatorio de Viladecans, Àltima Viladecans (Barcelona), donde vivía.

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