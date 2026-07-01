PP y Vox suben la apuesta mezclando la 'ley de nietos' con la regularización de migrantes: las verdades que desmienten el fraude electoral

Los detalles Sobre la 'ley de nietos', el PP ha dicho que el problema no es la ley, sino que va más allá de los exiliados. Y eso que es lo que querían ellos: en 2022 Feijóo pedía desde Buenos Aires que se ampliara para no "ideologizar" el proceso.

laSexta analiza el clima político tras las declaraciones de figuras del PP y Vox sobre la 'ley de nietos' y el supuesto fraude electoral. Ester Muñoz, portavoz del PP, cuestiona la rapidez del Gobierno con esta ley, mientras Esperanza Aguirre la califica de "ingeniería electoral" y critica su implementación en países como Cuba. José María Aznar y Isabel Díaz Ayuso también han expresado sus dudas, mezclando la ley con el voto extranjero. Vox, por su parte, ha pedido que los españoles en el extranjero no puedan votar por correo, calificándolo de "pucherazo". Sin embargo, laSexta desmiente estos temores, aclarando que residencia legal no equivale a derecho a voto.

Fueron expulsados, perseguidos, amenazados y huyeron de un golpe de estado: son los exiliados de la guerra. Ahora, que sus hijos, nietos y bisnietos sean españoles es, para la ultraderecha, otro golpe de estado. Este martes, Vox llamaba golpe de estado a la 'ley de nietos' y este miércoles, con un PP ya en el monte, Ayuso ha escalado todo cuestionando el sistema, deslegitimando el voto e, incluso, pidiendo para controlar observadores internacionales en las embajadas, como tiene Bangladesh. La presidenta madrileña ya ha puesto el 'pucherazómetro' 'popular' en el fuego.

Después del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hablando de ingeniería electoral, este miércoles los primeros hervores han llegado con la portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz. Ha sembrado dudas diciendo que el Gobierno actúa de forma sospechosa y que a qué viene tanta prisa ahora con la 'ley de nietos'. Pero el fuego ha subido aún más con Esperanza Aguirre.

La expresidenta madrileña ha afirmado que la llamada 'ley de nietos' es "ingeniería electoral" y "deseos de Pedro Sánchez". "Estos señores no son españoles residentes en el extranjero, es que de momento lo que son es, yo qué sé, argentinos o cubanos", ha dicho. Y ha agregado: "En Cuba creo que le han dado la tramitación de los expedientes a una empresa del Gobierno castrista, pero si es que esto es de locos".

"Y en el resto se lo han dado a Ineco", ha apuntado, "una compañía de ingeniería que se dedicó a contratar" a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos. En su opinión, "a lo que suena es a que quieren hacer algo para que puedan votar todos aquellos que en mi opinión no deberían poder votar".

Tras ella, ha entrado también en juego el expresidente José María Aznar. Lo ha hecho con la receta de la casa: misma cantidad de lenguaje apocalíptico que de cuestionar todo el sistema. Ha hablado de la "liquidación de la nación constitucional" y "la igualdad ante la ley". Y 'pucherómetro' con el fuego a tope de Isabel Díaz Ayuso. Su toque especial: los bulos mezclando 'ley de nietos' con voto extranjero. Ha dicho que se están nacionalizando socialistas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid lo mezcla todo y lo hace sabiendo que no tiene nada que ver. Lo ha dicho ella misma: "No es de extrañar que cada vez estemos más alarmados con los procesos de regularización y de nacionalizaciones masivas y vamos a entrar a valorarlo porque uno no se entiende sin el otro, aunque sean diferentes".

Mientras, El PP ha reclamado este miércoles la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que dé cuenta sobre la "transparencia y garantía" de la 'ley de nietos' ante la "falta de controles y escasa exigencia documental" que, en opinión de los 'populares', está sufriendo del proceso.

Fuentes del PP han informado a laSexta que el partido va a presentar en los próximos días un conjunto de iniciativas de fiscalización para exigir transparencia y "todo tipo de garantías jurídicas y políticas" al ser "el mayor proceso de nacionalización de la historia" con un censo de 2,6 millones de personas. Así lo ha puesto de manifiesto la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, que cuestiona el proceso al considerar que se lleva a mediante "una orden administrativa sin control parlamentario".

PP y Vox juegan así a cuestionar el voto metiendo en una coctelera la 'ley de nietos' (que es nacionalizar a los descendientes de exiliados); la regularización de migrantes (que no podrán votar); también añadiendo, sin pruebas, que se manipulan los votos por correo (los de aquí y los de los extranjeros); y luego, que si las empresas extranjeras no hay quien se fíe, y que si los consulados tampoco son seguros. Todo esto lo meten, lo mezclan y lo que sale es que, aunque nada tenga que ver con nada, todo el sistema electoral parece sucio, en el que parece que no hay que fiarse porque todo está manipulado.

Residencia legal y permiso de trabajo no equivale a derecho a voto

El cóctel está muy turbio, pero estas son las verdades que desmienten el fraude electoral. Lo primero, lo de la regularización. Esto no se puede mezclar con el voto, porque ya se ha explicado 500 millones de veces que los regularizados no pueden votar en las próximas elecciones porque residencia legal y permiso de trabajo no equivale a derecho a voto.

De esto ha dicho Ayuso: "¿Quién regulariza y nacionaliza masivamente? Un Gobierno mafioso". Y eso que Aznar hizo dos, no le va a gustar ese comentario. Aunque el expresidente 'popular' en lo que estaba este miércoles era en decir que hay que echar a Sánchez para evitar “un cambio de sistema” que está en marcha. Pero, ¿hay en marcha un cambio de sistema en España? No. Ya está.

Sobre la 'ley de nietos', este miércoles lo que ha dicho el PP es que el problema no es la ley, sino que va más allá de los exiliados. Y eso que es lo que querían ellos. En 2022 Feijóo pedía desde Buenos Aires que se ampliara para no "ideologizar" el proceso. Este miércoles Ester Muñoz y Cuca Gamarra han dicho, además, que las sospechas las tienen porque se está reforzando el personal de las embajadas. Esto es, precisamente, lo que decían en su programa electoral que había que hacer: reforzar personal.

En la misma línea, el portavoz económico de Vox en el Congreso, José M. Figaredo, ha llegado a asegurar que es una "alteración brutal del censo". Aunque los de Abascal han ido más lejos y han pedido que los españoles en el extranjero no puedan votar por correo. "Es un auténtico pucherazo y un golpe de Estado en diferido", ha asegurado Figaredo, quien ha pedido que "se suspenda el voto por correo". Pero esta medida ni es legal ni tiene sentido alguno.

También está en esa coctelera la idea de Ayuso de que "el Gobierno está nacionalizando socialistas". ¿Cómo lo sabe? ¿Ha preguntado a los que están siendo nacionalizados? No, por lo tanto, no se puede saber. Y también ha dicho que "Sánchez puso dificultades para ir a votar en 2023". Esto, sin embargo, no ocurrió.

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