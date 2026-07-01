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Vox expulsa de forma definitiva a Espinosa de los Monteros

Los detalles El que fue uno de los fundadores del partido de ultraderecha lo ha anunciado en su cuenta de la red social X, donde ha escrito: "Adiós... y gracias".

Iván Espinosa de los Monteros, durante la presentación de su centro de pensamiento Atenea Iván Espinosa de los Monteros, durante la presentación de su centro de pensamiento AteneaAgencia EFE
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Vox ha expulsado este miércoles de manera definitiva a Iván Espinosa de los Monteros. El que fue uno de los fundadores del partido de ultraderecha lo ha comunicado en su cuenta de la red social X, donde ha escrito: "Adiós... y gracias".

"No puedo decir que me haya sorprendido, pero, la verdad, me ha dado un poco de pena", ha señalado Espinosa de los Monteros en un vídeo publicado en la misma red social en el que ha recordado sus inicios en la formación.

El pasado marzo Vox abrió expediente para expulsar a su exsecretario general, como también él mismo comunicó en la misma red social. "El lunes pasado sobre las 20.30 horas, Juanma Moreno convoca elecciones anticipadas en Andalucía. Dos horas y media más tarde, a las 23.01, Vox me comunica que me abre expediente para expulsarme del partido", comunicó entonces.

Semanas antes de ese anuncio, Espinosa de los Monteros lanzó un manifiesto, junto a otros exdirigentes y críticos con la dirección nacional, como Javier Ortega Smith, para la celebración de un congreso abierto a todos los afiliados para debatir sobre la estrategia del proyecto político y los ámbitos de mejora en la organización.

Espinosa de los Monteros, que dejó la dirección del partido en 2023, afirmó en ese momento que "la actual estrategia de Vox consiste en encerrarse en sí mismo, atacando a todo y a todos los que muestran no ya un criterio distinto, sino simplemente estupor ante la situación que ellos mismos han creado". "La actual dirección muestra capacidad para retener, pero no para ensanchar", opinó.

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