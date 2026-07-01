Vox expulsa de forma definitiva a Espinosa de los Monteros

Iván Espinosa de los Monteros, durante la presentación de su centro de pensamiento Atenea

Los detalles El que fue uno de los fundadores del partido de ultraderecha lo ha anunciado en su cuenta de la red social X, donde ha escrito: "Adiós... y gracias".

Vox ha expulsado definitivamente a Iván Espinosa de los Monteros, uno de los fundadores del partido. Espinosa lo comunicó en su cuenta de X, expresando su pesar aunque no sorpresa por la decisión. En marzo, Vox ya había iniciado un expediente de expulsión contra él, tras lo cual Espinosa, junto a otros exdirigentes críticos como Javier Ortega Smith, lanzó un manifiesto solicitando un congreso para discutir la estrategia del partido. Espinosa criticó la dirección actual de Vox, afirmando que se encierra en sí misma y ataca a quienes muestran desacuerdo o asombro ante la situación creada.

Vox ha expulsado este miércoles de manera definitiva a Iván Espinosa de los Monteros. El que fue uno de los fundadores del partido de ultraderecha lo ha comunicado en su cuenta de la red social X, donde ha escrito: "Adiós... y gracias".

"No puedo decir que me haya sorprendido, pero, la verdad, me ha dado un poco de pena", ha señalado Espinosa de los Monteros en un vídeo publicado en la misma red social en el que ha recordado sus inicios en la formación.

El pasado marzo Vox abrió expediente para expulsar a su exsecretario general, como también él mismo comunicó en la misma red social. "El lunes pasado sobre las 20.30 horas, Juanma Moreno convoca elecciones anticipadas en Andalucía. Dos horas y media más tarde, a las 23.01, Vox me comunica que me abre expediente para expulsarme del partido", comunicó entonces.

Semanas antes de ese anuncio, Espinosa de los Monteros lanzó un manifiesto, junto a otros exdirigentes y críticos con la dirección nacional, como Javier Ortega Smith, para la celebración de un congreso abierto a todos los afiliados para debatir sobre la estrategia del proyecto político y los ámbitos de mejora en la organización.

Espinosa de los Monteros, que dejó la dirección del partido en 2023, afirmó en ese momento que "la actual estrategia de Vox consiste en encerrarse en sí mismo, atacando a todo y a todos los que muestran no ya un criterio distinto, sino simplemente estupor ante la situación que ellos mismos han creado". "La actual dirección muestra capacidad para retener, pero no para ensanchar", opinó.

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