Verstappen afirma que en Red Bull saben qué necesita para quedarse en 2027

El piloto neerlandés ha vuelto a ser noticia en la F1 por unas declaraciones sobre su futuro donde afirma que en la escudería austriaca sabrían cuáles son las claves para retener a su estrella los próximos años.

Max Verstappen está viviendo una temporada atípica en la Fórmula 1. El piloto de Red Bull afronta un año de cambios, en el que la nueva normativa no está convenciendo al neerlandés, que es séptimo en la clasificación general de pilotos.

El fin de semana pasado tuvo lugar el Gran Premio de Austria, casa del equipo del 'toro rojo', donde supuestamente habrían surgido conversaciones con el equipo para plantear el futuro del piloto en la escudería.

Por el momento la permanencia de Verstappen en Red Bull continúa siendo una incógnita. En caso de salir, McLaren sería el equipo mejor posicionado para llevárselo, aunque tanto el piloto como su entorno más cercano han dado a entender que preferirían quedarse en Red Bull, donde Max acumula ya once temporadas contando la actual.

El piloto se ha pronunciado sobre la situación afirmando que "ellos (Red Bull) saben" lo que necesita para quedarse, aunque prefirió no comentar más detalles: "No necesito hablar demasiado de eso. No me aporta nada y no le presto ninguna atención".

Sobre el rendimiento del RB22 también ofreció su punto de vista, después de un gran segundo puesto en Austria que es su mejor resultado esta temporada: "La mayoría de las mejoras funcionaron bien. Hay algunas cosas que todavía tenemos que analizar para ver si se pueden mejorar. En general, creo que fue un poco mejor, aunque obviamente esta es una vuelta muy corta. Eso obviamente significa que las diferencias son un poco menores".

Aunque, como afirmó después, el piloto no estaría aún satisfecho del todo con el monoplaza de esta temporada: "Seguimos por detrás, así que tenemos que esperar a las próximas carreras para ver cómo se ve allí". Para cerrar, Max hizo una última broma sobre su futuro y se refirió a la infracción del límite presupuestario de Red Bull en 2021 al ser preguntado sobre qué más puede aún mejorar el equipo esta temporada: "Todavía vienen más cosas. Aún hay mucho que se puede hacer. Si no, simplemente tendrán que gastar menos en catering".