Honda retrasa la llegada del nuevo motor de Fernando Alonso y Aston Martin: "Nuestro objetivo es..."

Mike Krack y Shintaro Orihara han señalado en qué carrera llegará la nueva unidad de potencia de los británicos, tras varias semanas donde han señalado las mejoras a aplicar.

Aston Martin continuará con problemas, al menos, hasta completar el mes de julio. Así lo han confirmado Mike Krack, jefe de operaciones, y Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, en la rueda de prensa previa al GP de Gran Bretaña de este 5 de julio.

Hace unos días, ambos confirmaban que la nueva unidad de potencia de los japoneses llegaría a mediados de mes para el GP de Bélgica o Hungría. Sin embargo, este jueves han detallado que su plan es incorporarla al AMR26 para Zandvort.

"Dije en verano en Austria, pero quizás fue una respuesta aburrida. Así que diría que nuestro objetivo son los Países Bajos. Estamos trabajando duro para completar nuestra lista de tareas y lograr traer la nueva potencia a los Países Bajos", ha explicado Orihara, en declaraciones recogidas por 'Marca'.

A su vez, el nipón ha detallado que el objetivo del nuevo motor será "mejorar el rendimiento" y "reducir la fricción", para que los pilotos no sufran a la hora de acabar la carrera. "En eso estamos trabajando. Y también, por supuesto, para mejorar la fiabilidad, porque si aumentamos el rendimiento, necesitamos aumentar la fiabilidad", añade Shintaro.

Además de la llegada del nuevo motor, Krack ha incidido en la actualización de gran calibre que pretenden aplicar al monoplaza. "Va a suponer una reducción significativa de errores y desperdicios. Obviamente, hay que modificar muchas piezas para lograrlo", añade el ingeniero luxemburgués.

De esta forma, ambos confirman que el objetivo es introducir la nueva unidad de potencia en el GP de Países Bajos del próximo 23 de julio, además de las mejoras en el coche, las cuales llegarán en las carreras previas y durante el parón de verano.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido