El Gobierno de Juanma Moreno reduce un 14% los agentes de extinción de incendios al inicio de la campaña de alto riesgo en Andalucía

Los datos El Gobierno del PP andaluz contaba en septiembre de 2025 con un total de 698 agentes y a junio de 2026 la cifra es de 602. Es decir, a día de hoy hay 96 efectivos menos, justo con el arranque de la campaña de alto riesgo de incendios.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno Bonilla cuenta con 96 agentes de medio ambiente menos en junio de 2026 de los que contaba en septiembre de 2025. Esa merma de responsables en la prevención y extinción de incendios supone una reducción del 14% de efectivos en un año.

Los agentes de medio ambiente son los funcionarios de la Junta de Andalucía que en virtud del artículo 6.1.c de la Ley 3/2025, de 12 de diciembre, de Agentes Medioambientales de Andalucía, tienen la consideración de servicio público de intervención y asistencia en emergencias de protección civil. Este cuerpo de funcionarios tiene la obligación de actuar en materia de incendios en la vigilancia del territorio para la detección temprana, la gestión de las actuaciones ante el incendio, la inspección de zonas afectadas, la prevención de actuaciones para reducir el riesgo, la participación activa en materias de extinción, la investigación de la autoría y la causalidad en incendios forestales y la colaboración en la restauración de las masas forestales. Es decir, son los profesionales más especializados en la prevención y extinción de incendios forestales.

La Junta de Andalucía ha reconocido a través de una respuesta a una petición de información en cumplimiento de la ley de transparencia por medio de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente que en septiembre de 2025 contaba con un total de 698 agentes de medio ambiente y en junio de 2026 la dotación de este cuerpo de profesionales encargados de la extinción de incendios es de 602. Esto es, hay 96 efectivos menos al inicio de la campaña de alto riesgo de incendios forestales.

Desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 1 de junio de 2026, se han jubilado 130 personas del colectivo de agentes medioambientales y se han incorporado 78 nombramientos de agentes de medio ambiente en las resoluciones del 18 de septiembre de 2025, del 7 de abril de 2026 y del 14 de mayo de 2026 desglosados de la siguiente manera: 65 nombramientos por Resolución de 18 de septiembre de 2025, de la Secretaría General para la Administración Pública, 10 nombramientos de agentes medioambientales por Resolución de 7 de abril de 2026, de la Secretaría General para la Administración Pública y 3 nombramientos de agentes medioambientales por Resolución de 14 de mayo de 2026, de la Secretaría General para la Administración Pública.

La Junta de Andalucía, de manera preventiva al facilitar esta información, consideró preceptivo explicar que al no poder aprobar la Ley de Presupuestos Generales para el año 2026 no se ha podido cumplir con la tasa de reposición prevista en la planificación de recursos humanos de las administraciones públicas y ha justificado la merma en la plantilla por la gran cantidad de jubilaciones que se han producido.

La Junta de Andalucía activó el pasado 1 de junio la temporada de máximo riesgo de incendios forestales que se extenderá hasta el 15 de octubre. En la rueda de prensa en la que se anunció el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, aseveró: "Les garantizo que no hay un dispositivo de lucha contra incendios ni de emergencias en Europa que invierta como lo hacemos en Andalucía, porque consideramos que un euro invertido en lucha contra incendios o en emergencias es un euro que salva vidas".