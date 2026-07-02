Cerca de 1.174.000 personas se acogen a la regularización de migrantes, más del doble de la previsión inicial del Gobierno

Los últimos solicitantes de la regularización extraordinaria de inmigrantes han acudido a las oficinas de Correos para presentar su documentación

Los detalles Fuentes de Seguridad Social confirman a laSexta la cifra de personas que han presentado su solicitud desde el 16 de abril hasta el 30 de junio.

Un total de 1.174.000 personas han solicitado la regularización extraordinaria de migrantes en España, de las cuales medio millón ya han sido tramitadas, otorgando una autorización temporal para residir y trabajar. Estas cifras superan significativamente las previsiones del Gobierno, que estimaba medio millón de solicitudes. El plazo para presentar solicitudes concluyó el 30 de junio, después de más de dos meses desde su inicio, pese a las peticiones de ampliación de organizaciones sociales. La medida, impulsada por una Iniciativa Legislativa Popular con más de 600.000 firmas, fue bloqueada en el Congreso. El Ministerio de Inclusión informará sobre el proceso próximamente.

Alrededor de 1.174.000 personas han presentado su solicitud para la regularización extraordinaria de personas migrantes, de las cuales medio millón han sido ya tramitadas, lo que conlleva la concesión de una primera autorización temporal para residir y trabajar en España.

Las cifras, adelantadas por la Cadena Ser y confirmadas por laSexta por fuentes de Seguridad Social, superan en más del doble las previsiones del Gobierno, que había estimado que medio millón de personas se acogerían al proceso.

El plazo de presentación de solicitudes a la regularización extraordinaria de migrantes concluyó este martes 30 de junio, tras más de dos meses desde que el Ejecutivo impulsó el proceso y pese a las presiones de las organizaciones sociales para conseguir una ampliación.

La medida, aprobada por el Gobierno en forma de real decreto, surge de una Iniciativa Legislativa Popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas pero quedó bloqueada en la Cámara Baja por falta de acuerdo parlamentario.

Podían presentar su solicitud todas las personas migrantes que estuvieran viviendo de forma irregular en España desde antes del pasado 1 de enero y llevasen al menos cinco meses residiendo en el país, así como todo aquel que hubiera solicitado asilo antes de la misma fecha, siempre que no tengan antecedentes penales.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene previsto informar este jueves sobre el desarrollo del proceso en una comparecencia de los secretarios de Estado de Migraciones y de Seguridad Social y Pensiones, Pilar Cancela y Borja Suárez, junto con la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez.

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