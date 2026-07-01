Aragón lucha contra el fuego: se reactiva el incendio de Leciñena (Zaragoza) y un nuevo foco obliga a desalojar Morillo de Monclús (Huesca)

Los detalles El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, detalla que la situación es especialmente crítica en el sur del incendio de Leciñena, ya que podría amenazar a Alcubierre.

El incendio en Leciñena, Zaragoza, se ha intensificado debido al viento, baja humedad y aumento de temperaturas, según Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda e Interior de Aragón. A pesar del esfuerzo de más de 300 personas y el uso de 14 helicópteros y cuatro hidroaviones, el fuego sigue activo en los sectores 3 y 4. La Unidad Militar de Emergencias y brigadas locales trabajan para proteger Alcubierre. El incendio es complicado por las condiciones climáticas adversas, a diferencia del de Tamarite de Litera, que se espera estabilizar pronto. En Morillo de Monclús, Huesca, se ha evacuado por un incendio forestal.

El incendio declarado en Leciñena (Zaragoza) se ha reactivado en algunos puntos a consecuencia del viento, la bajada de la humedad relativa y el aumento de temperaturas, según el consejero de Hacienda e Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

En declaraciones a los medios, el consejero ha destacado que esta evolución a peor era la prevista a lo largo de esta jornada debido a las condiciones climáticas y ha insistido en que el progreso de las llamas es difícil de prever en el corto plazo, a pesar de que en su extinción trabajan "al máximo rendimiento" más de 300 personas y todos los medios disponibles, entre ellos 14 helicópteros y cuatro hidroaviones. Ha detallado que las mayores dificultades, con el fuego más activo, se centran en dos sectores, el 3 y el 4, en la parte sur del incendio, donde la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las brigadas trabajan con agricultores de la zona para evitar que las llamas salten una carretera y para proteger el núcleo de Alcubierre, aunque está muy lejos de la población y no se prevé que haya peligro.

Bermúdez de Castro ha indicado que sobre el reciente incendio en Tamarite de Litera había optimismo para su estabilización en pocas horas y ha admitido que el de Leciñena es mucho más complejo por el viento que se va a mantener, la baja humedad y el aumento de temperatura. "Vamos a pasar momentos muy malos" y por ahora, ha remarcado, no son optimistas porque no se va solucionar en pocas horas.

El consejero ha resaltado el alto valor ecológico de la zona afectada y que espera que durante la noche el viento amaine y la humedad suba y, por tanto, que se puedan atacar mejor las llamas, aunque sin medios aéreos. Además, ha agradecido los medios que han desplegado el Gobierno central, Castilla y León y la Comunidad Valenciana y ha apuntado que, si es necesario, se solicitarán a Cataluña, Navarra y el País Vasco.

Morillo de Monclús, evacuado

Por su parte, el núcleo de Morillo de Monclús (Huesca) ha sido desalojado por un incendio forestal declarado en La Fueva, en el Pirineo aragonés, han informado fuentes del Gobierno de Aragón. Desde el Dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Aragón (Infoar) indicaron que el fuego se ha declarado en torno a las 18.20 horas. Hasta el lugar se han desplazado dos autobombas y una cuadrilla terrestre del Infoar y tres aviones anfibios del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

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