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Un crimen sin precedentes

Un relato frío y cruel, un cómplice en Brasil y la condena más alta de la historia de España: las claves del crimen de Pioz

El contexto Patrick Nogueira asesinó en 2016 a sus dos tíos y dos primos de uno y tres años. El crimen se destapó porque su mejor amigo, que le había ayudado a encubrirlo, le prestó su teléfono a un tercero sin borrarlo.

Patrick Nogueira, autor del crimen de Pioz
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Uno de los asesinatos más crueles de la historia de España. Es lo que se vivió en septiembre de 2016 en Pioz (Guadalajara). El autor fue Patrick Nogueira, un joven brasileño que entonces tenía 19 años y mató a sus tíos, Marcos y Janiana, y sus dos primos, de uno y tres años.

Patrick llevaba meses sin mantener contacto con sus tíos, con los que había convivido durante meses. En julio de 2016 les visitó en su chalet, donde degolló a la madre y los dos niños. Tras matarles, limpió el lugar del crimen mientras esperaba a Marcos, el padre, al que también mató al llegar.

Después de este atroz cuádruple asesinato, Patrick huyó a Brasil, su país de origen. Sin embargo, tras meses de investigación, las autoridades llegaron a él, que confesó la autoría del crimen y se entregó a las autoridades españolas. Durante la reconstrucción del crimen aseguró recordar pocos detalles, una frialdad que mostró también en el juicio al relatar cómo cortó las cabezas de los menores.

Durante el crimen, Patrick le iba contando todo a su mejor amigo, Marvin Henriques Correia, a través de WhatsApp. Lo hacía con todo lujo de detalles, enviándole fotos y entre carcajadas, algo nunca visto en la historia criminal de España. De hecho, la Policía de Brasil definió esta conversación como 'El Chat del Horror'.

Marvin cumplió con la petición de Patrick y no contó nada a nadie, ocultando el crimen. Sin embargo, cometió un error que hizo que todo saliera a la luz. Le prestó el teléfono a un amigo sin borrar antes el contenido, y éste, al ver la conversación, alertó a las autoridades.

Por el conocido como crimen de Pioz, Patrick Nogueira fue condenado a tres cadenas perpetuas revisables, la condena más alta impuesta hasta ahora en la historia de España.

Este miércoles se estrena 'No se lo digas a nadie', la serie documental sobre el crimen de Pioz. Puedes verla en Atresplayer.

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