La insólita imagen de Messi tras ser registrado en Miami

El combinado celeste fue registrado personalmente por la seguridad del aeropuerto de Dallas, desatando las risas del propio capitán de la selección, Lionel Messi.

La Selección Argentina de Fútbol ya ha aterrizado en Miami para disputar los dieciseisavos de final de la Copa de Mundo 2026 contra Cabo Verde. Los jugadores de la albiceleste viajaron este miércoles desde Dallas hasta el estado de Florida tras cerrar una fase de grupos perfecta.

Antes del trayecto, todos los miembros de la comitiva argentina fueron obligados a pasar por un registro de pertenencias, el cual ha dejado una imagen insólita de Lionel Messi siendo cacheado por la seguridad del aeropuerto mientras se reía junto al resto de jugadores.

Dicha escena se ha hecho viral en redes sociales por la curiosa instantánea de Messi riéndose, mientras registraban su maleta y pasaba por un breve escáner de metales, previo a su embarcación.

Argentina jugará el próximo sábado 4 de julio a las 00:00 hora española en el Hard Rock Stadium, hogar de los Miami Dolphins de la NFL, contra Cabo Verde, una de las selecciones que ha dado un golpe en la mesa al clasificarse de forma sorpresiva a la fase eliminatoria del Mundial.

En caso de que Messi y compañía ganen dicho encuentro, se enfrentarán en octavos de final contra el ganador del partido entre Egipto y Australia de este viernes a las 20:00 hora española.

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