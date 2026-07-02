Santi Cazorla anuncia su retirada del fútbol profesional

Santi Cazorla ha comunicado el final de una trayectoria deportiva profesional cargada de éxitos donde ha pasado por clubes comó Villarreal, Oviedo, Málaga o Recreativo de Huelva, además de la selección nacional donde conquistó dos Eurocopas.

A sus 41 años, Santi Cazorla ha anunciado oficialmente su retiro del fútbol profesional. Pone así punto y final así a una de las carreras más especiales del fútbol español. El asturiano ha confirmado en sus redes sociales su decisión después de una temporada de incertidumbre, lo ha hecho a través de un emotivo vídeo que recorre parte de su trayectoria profesional.

El ganador de dos Eurocopas con la selección nacional inició su camino en el Villarreal CF, donde tuvo la oportunidad de debutar en Primera División. Ahora, se retira en el Oviedo, el club de su infancia, donde fue protagonista de uno de los momentos más especiales que el club asturiano recuerda, el ascenso a Primera División en 2025 tras más de dos décadas lejos de la primera categoría.

A lo largo de sus más de veinte años de exitosa carrera también conquistó otros títulos como dos FA Cups y dos Community Shields durante su paso por el Arsenal. Además, el mago de Asturias conquistó 6 títulos nacionales con el Al-Sadd de Catar, donde destaca el bicampeonato de la Qatar Stars League, la prestigiosa Copa del Emir, una Copa de Catar y una Copa de las Estrellas. A nivel continental europeo, estrenó su palmarés profesional ganando la Copa Intertoto de la UEFA en 2004 con el Villarreal CF, donde también rozó la gloria en LaLiga y la Champions.

Sin duda, Cazorla ha sido uno de los jugadores españoles que más huella ha dejado en todos los clubes donde ha estado. Así lo ha demostrado en el Villareal CF, Oviedo, Málaga CF o el Recreativo de Huelva, además de la selección española donde formó parte de una de las generaciones más brillantes que se recuerdan. Esta mañana el club ovetense lo ha despedido con un comunicado donde afirman, "desean poder seguir compartiendo con el asturiano el futuro, desde el lugar, faceta y trabajo que él decida y le haga feliz". En el vídeo publicado en sus redes, Cazorla se expresaba así:

"Y al final, volví. No para cerrar nada, sino para volver a sentirlo, para recordar por qué empecé y, ahora, cuando todo se apaga, las botas se cuelgan y el ruido se convierte en silencio, todo encaja. Porque el final no estaba en cualquier sitio, estaba en mi casa, en el mismo lugar donde empezó la magia. Porque hay historias que no se cierran, se quedan para siempre. Como un 8, como el infinito".