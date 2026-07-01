¿Está Valentino Rossi en la mira de Marc Márquez?: "Si me preguntas hace cinco años..."

El eneacampeón del mundo ha reflexionado sobre quién es el mayor rival con el que ha competido y sobre la posibilidad de superar al italiano en títulos.

Marc Márquez atendió a 'La Gazzetta dello Sport' durante el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP en Assen.

Además de preguntarle por el fichaje de Pedro Acosta, al de Cervera le pidieron que señala al rival más fuerte contra el que ha competido.

Y, para muchos, dejó una llamativa confesión: "Esta pregunta tiene más de una respuesta. Cuando llegué al Mundial, el más fuerte era Jorge Lorenzo porque era el mejor en ese momento. Pero en pista también estaba Valentino Rossi, que, en términos absolutos, y los números lo dicen, fue mejor que Lorenzo".

Seguidamente, al eneacampeón del mundo le preguntaron si tiene entre ceja y ceja sumar su décima corona para superar a Valentino Rossi y acercarse a los 15 de Giacomo Agostini.

Y Marc, tras todo lo vivido, no pudo ser más sincero: "No. O mejor dicho: si me lo hubieras preguntado hace cinco años, sin duda habría dicho que sí. Habría respondido que intentaba alcanzarlos. Pero después de lo que pasé entre 2020 y 2023, para mí es un regalo simplemente estar aquí. Y, por tanto, ya no tendría sentido pensar en algo así".

"Ahora considero un honor y un regalo cada vez que veo mi nombre en alguna clasificación de récords junto a los de Agostini y Valentino", explicó.

Márquez ahora ve su carrera desde otro prisma: "Tener un título más o menos ya no me va a cambiar la vida. Llegué a estar en paz conmigo mismo el año pasado en Motegi, cuando me demostré a mí mismo que todavía era capaz de ganar. No quería de ninguna manera terminar mi carrera con las consecuencias de mi error de 2020, cuando quise volver demasiado pronto. Volví a ganar y ahora estoy bien".