Las cuentas definitivas tras la 'sprint' en Motegi: ¿Qué necesita Márquez para ser campeón de MotoGP?

El de Cervera, que ha sido segundo en la carrera corta, tiene muy de cara apuntarse su noveno título pero necesita unos resultados en la carrera del GP de Japón, bastante factibles, para certificarlo de manera matemática.

Marc Márquez ya roza con la yema de los dedos su noveno título de motociclismo. El de Ducati se ha acercado un poco más hacia la consecución del campeonato después de firmar una gran 'sprint' en la que ha terminado segundo, solo por detrás de su compañero 'Pecco' Bagnaia.

El turinés ha recuperado la sonrisa después de ganar su segunda carrera en lo que va de temporada. Ganó en Austin gracias a una caída del propio Marc y hasta ahora no había podido celebrar ni un solo triunfo. El año de 'Pecco' es para olvidar en cuento a rendimiento aunque actuaciones como esta podrían hacerle recuperar la confianza en sí mismo.

En lo que respecta a Marc, el líder del Mundial salía tercero después de una clasificación en la que sorprendió Joan Mir. El mallorquín marcó el segundo mejor tiempo y fue tercero luego en la 'sprint'. Márquez llegó a estar cuarto pero adelantó en la vuelta cinco a Mir y más adelante a Pedro Acosta.

Todo mientras su hermano Álex cruzaba la línea de meta en décimo lugar. El segundo puesto de Marc y el resultado de Álex hacen que el de Ducati lo tenga relativamente fácil para ser campeón en la carrera del domingo. Marc puede permitirse que su hermano le saque seis puntos de ventaja. Siendo primero o segundo aseguraría de manera matemática el título, independientemente de lo que hiciera Álex.