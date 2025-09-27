Jorge Martín se rompe la clavícula en la 'sprint' de Motegi y es evacuado en helicóptero

El piloto madrileño sufrió una dura caída durante la carrera corta del GP de Japón y las posteriores revisiones médicas han desvelado una nueva fractura en su clavícula.

Jorge Martín vuelve ha sufrir un duro revés en su carrera como piloto. El de Aprilia, que se ha perdido una gran parte de los grandes premios por las duras lesiones sufrida a principio de temporada, se ha fracturado su clavícula derecha debido a una fuerte caída en la 'sprint' del GP de Japón.

El madrileño ha tenido que ser evacuado al hospital en helicóptero después de que se confirmara esa fractura en el centro médico. Todo ha sido después de un duro accidente en la salida en el que Jorge se ha ido al suelo y ha terminado llevándose por delante a su compañero de equipo Marco Bezzecchi.

La lesión del español la ha confirmado Aprilia en un comunicado que recoge 'Motorsport': "Jorge Martín se ha sometido a exámenes médicos en el centro médico del circuito. Las radiografías revelaron una fractura desplazada de la clavícula derecha".

"El piloto será trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Médico de Dokkyo para una tomografía computarizada (TAC) que permitirá evaluar la situación con la mayor precisión posible", ha asegurado la escudería después de que se confirmar la dura lesión de Martín.

El vigente campeón del mundo ha sido trasladado al hospital donde deberá someterse a más pruebas. Todo apunta a que tendrá que afrontar una nueva operación y a que podría decir adiós a lo que queda de temporada. Un año, sin duda, para olvidar de Jorge Martin.