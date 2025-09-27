Ahora

Crímenes de guerra

Denunciado un soldado israelí que viajaba por España por crímenes de guerra en Gaza

Los detalles El denunciante, periodista de origen palestino, ha presentado la querella en la Audiencia Nacional por delitos de genocidio y de lesa humanidad. El israelí publicó una imagen llegando a España en avión después de haber mostrado reiteradamente en redes su participación en el genocidio.

Destrucción en el campamento de refugiados de Shati, Gaza.
Un periodista palestino que reside en España ha presentado una denuncia contra Shaul Shcherbatov, un soldado israelí que visitaba este fin de semana Madrid para asistir a un partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

El soldado ha publicado en sus redes sociales imágenes en la capital, motivo por el que se ha podido conocer su ubicación. En ellas habría mostrado reiteradamente su participación en el genocidio.

Estas fotografías han sido recopiladas por el periodista para adjuntarlas a la querella.

Ataques en Gaza.
La denuncia ha sido presentada ante la Audiencia Nacional por delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad.

El juez de guardia de la Audiencia Nacional debe valorar y decidir qué hará con esta querella.

Noticia en ampliación*

