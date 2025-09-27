Begoña Gómez, de nuevo ante el juez Peinado: le comunicará que el juicio por malversación le corresponde a un jurado

Los detalles El magistrado reunirá durante esta jornada a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su asesora, Cristina Álvarez, y al delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Durante la citación, informará si los implicados se sentarán en el banquillo.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrenta una citación este sábado por un presunto delito de malversación. El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada por malversación, citando a Gómez, su asesora Cristina Álvarez y al delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Se investiga un posible desvío de dinero público relacionado con la designación de una trabajadora de Moncloa. Peinado considera que hay "indicios racionales y sólidos" contra los implicados. Esta es la quinta vez que Gómez comparece ante el juez, y podría enfrentarse a un juicio con jurado popular. Además de malversación, Gómez está investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta este sábado a las 18:00 horas a una citación que podría cambiar el rumbo de las acusaciones a las que hace frente por un presunto delito de malversación. El magistrado concretará qué ocurrirá con la causa y si Gómez deberá acudir a un juicio con un jurado popular o no.

Por su parte, el juez Juan Carlos Peinado reunirá durante esta jornada a Gómez, a su asesora, Cristina Álvarez, y al delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Peinado ha decidido abrir ahora una pieza separada por malversación, a pesar de que inicialmente había rechazado esa línea de investigación. Una vez más, los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid permitirán a la mujer del socialista entrar directamente por el garaje.

Han sido citados en el marco de la rama del procedimiento en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si esta desempeñó funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo.

Con todas las partes convocadas y acompañadas de su defensa, estos podrían recibir la noticia de realizarse próximamente un juicio ante un jurado popular y no ante un tribunal. De su lado, Peinado sostiene que hay "indicios racionales y sólidos" contra los investigados. Asimismo, indicó que también apreciaba indicios en "los correos electrónicos aportados por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio".

Quinta vez ante Peinado

Esta será la quinta vez que Gómez acuda ante el instructor, si bien anteriormente lo hizo al estar citada a declarar en calidad de investigada. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a no declarar y en las siguientes citaciones, solo contestó a preguntas del exministro socialista Antonio Camacho, su abogado.

Si el juez ha tomado esta decisión, según el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, "lo pondrá inmediatamente en conocimiento de los imputados" y, "con objeto de concretar la imputación, les convocará en el plazo de cinco días a una comparecencia, así como al Ministerio Fiscal y demás partes personadas", asegura Europa Press. Cabe recordar que pese a la decisión que tome el magistrado, "la instrucción no está terminada".

Durante esta próxima comparecencia, las partes podrán pedir el sobreseimiento de la causa y que se sigan practicando diligencias. Si esto ocurre, Peinado decidirá más adelante si los implicados son enviados al banquillo si ve que esa instrucción está finalizada y ve indicios de delitos contra los tres.

La cita en cuestión tendrá lugar seis meses después de que el magistrado abriera esta pieza separada para indagar en la contratación de la asesora de Gómez, pero poco después anunció la investigación a Martín Aguirre por malversación, motivo por el que descartó atribuir este delito a Gómez y a Álvarez, aunque finalmente fijó su imputación en agosto. En este contexto, el delito de malversación es uno de los que, por ley, deben ser juzgados por jurado.

Además, Gómez también está investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.

