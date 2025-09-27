La confesión de Alcaraz sobre su estado físico tras pasar a cuartos del torneo de Tokio: "Sentí agobio..."

El murciano, que seguía renqueante de su tobillo, admitió preocupación sobre el desarrollo de su lesión tras el susto en el anterior partido. Aún así, aseguró estar mucho mejor.

Carlos Alcaraz dio el susto en primera ronda del ATP Tokio hace unos días. El de El Palmar se torció el tobillo durante su partido ante Sebastián Báez mostrando signos de evidente dolor y de una posible lesión que podía mantenerle alejado de las pistas durante un tiempo.

Afortunadamente para Carlos todo quedó en una torcedura y eso le ha permitido jugar el partido de la siguiente ronda. Alcaraz, aún renqueante, se ha impuesto sin mucha oposición al belga Bergs en un partido que ha resuelto en dos sets por 6-3 y 6-4.

A pesar del resultado y de que Carlos ha dejado momentos de muy buen juego, al final del encuentro ha explicado que sentía mucha preocupación por su tobillo. También ha reconocido que el tener un día extra para trabajar con su fisioterapeuta ha sido clave para poder disputar los octavos de final del torneo de Tokio.

"Honestamente, ha sido duro, para mí ha sido muy importante tener el día que tuve ayer, contar con un día extra para recuperarme de mi tobillo lo mejor que he podido. Lo he dicho alguna vez en el pasado y lo vuelvo a decir ahora: tengo el mejor fisio del mundo (risas). Confío en él al 100% y eso también es muy importante cuando te paso algo como esto. Que haya estado conmigo en este torneo ha sido un factor clave, cómo ha tratado la lesión en estas últimas horas es fenomenal, gracias a él he podido jugar", reconoce Alcaraz.

El murciano también ha añadido al final del encuentro a pie de pista que estaba seriamente atento al estado de su tobillo: "En el partido he sentido cierta normalidad a la hora de competir, aunque reconozco que hubo varios momentos donde estuve un poco preocupado, en según qué movimientos en pista, sentía cierto agobio por ver cómo respondía el tobillo ante la exigencia de un partido como este".

"En general, viéndolo todo en perspectiva, puedo decir que ha sido un gran partido por mi parte, una actuación con la que estoy contento, he jugado un buen nivel de tenis incluso estando, en muchos momentos, en el estado de mi tobillo", ha confesado Carlos.