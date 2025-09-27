El compañerismo por delante del título: el gran gesto de Márquez con Bagnaia tras la 'sprint' en Motegi

En un fin de semana tan importante para Marc, 'Pecco' ha vuelto a su nivel ganando la carrera corta y el de Cervera ha querido acordarse de él nada más terminar la prueba.

Marc Márquez está ante el gran premio más importante de la temporada para él. Tras la 'sprint' en Motegi, Marc necesita solo evitar que su hermano Álex le recorte más de seis puntos en la carrera del domingo. En su defecto, al de Cervera le valdría ser primero o segundo y en ese caso sería indiferente el resultado del pequeño de los Márquez.

Sin embargo, en la 'sprint' del Gran Premio de Japón ha sucedido algo que solo había pasado una vez en lo que iba de temporada. Bagnaia se ha llevado la victoria. La segunda para él después de ganar el Gran Premio de Las Américas donde ganó gracias a una caída de Marc.

El turinés ha tenido una temporada muy difícil. Incómodo con la Ducati, sin ritmo sobre el asfalto y sin entenderse con la escudería en muchos momentos del curso. 'Pecco' estaba llamado a luchar por el Mundial de tú a tú con Marc pero la realidad ha terminado siendo bien distinta.

Aún así, su triunfo en la 'sprint' de Japón le ha servido como tregua en un momento muy complicado de su carrera. Tras algunas modificaciones en su Ducati, Bagnaia ha conseguido ser veloz marcando el mejor tiempo en la 'qualy' y cruzando primero la línea de meta en la carrera corta.

Márquez, consciente de lo mal que lo ha pasado su compañero de equipo y a pesar de lo que se está jugando este fin de semana, no ha dudado en darle un emotivo abrazo tras la 'sprint' a modo de felicitación por la victoria.