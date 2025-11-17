El entrenador de Sinner siembra el pánico en el futuro: "Queremos un Jannik más agresivo"

Simone Vagnozzi, entrenador del tenista italiano, dice que el objetivo para la próxima temporada es que Jannik sea "más agresivo".

Jannik Sinner se ha llevado las ATP Finals, el último torneo que reparte puntos, contra su gran rival, Carlos Alcaraz. Un año brillante para él a pesar de haber 'cedido' el número 1 a Carlos. Y su entrenador ya lanza un serio aviso de cara al próximo calendario de 2026.

Quieren entrenar en invierno en busca de un Sinner "más agresivo" en sus golpes, que ataque desde el minuto uno de los partidos.

"Tenemos la fortuna de que Sinner aprende muy rápido y ha entendido perfectamente los nuevos tiros y tácticas que queríamos que desarrollara. Nuestro objetivo para el 2026 es que sea aún más agresivo. Hoy en el segundo set ha tenido un poco de dificultad", dijo en Turín Simone Vagnozzi.

Esa agresividad se podría ver en el saque: "No hay nada más importante en el tenis que el saque, porque es el único golpe en el que tienes control absoluto sobre lo que puedes hacer. Las cinco semanas en las que entrenamos el nuevo saque fueron genial y Jannik ha sido capaz meter más porcentaje de primer servicio y encontrar mayores ángulos, acercando la pelota a las líneas".

"Al resto dependes de tu rival, pero una vez consigue poner la pelota en juego, Jannik sabe meter mucha presión", señala el entrenador italiano.

La temporada de Jannik ha terminado. Y su equipo cree que de cara a 2026 puede vivir una importante mejora. Una mejora que le haría temible en el circuito. Si ahora sólo Alcaraz le puede competir... ¿qué pasaría con un Sinner todavía más agresivo?