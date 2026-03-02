Pecco Bagnaia asume la nueva realidad de Ducati: "No somos..."

El piloto italiano, noveno en el Gran Premio de Tailandia, dice que ya no son los más rápidos en la parrilla de MotoGP.

El equipo Ducati está en problemas. Han empezado el mundial de MotoGP por detrás. En Tailandia, en la primera cita del campeonato, Marc Márquez no terminó por un pinchazo y Pecco Bagnaia sólo pudo ser noveno. El italiano reconoce que la historia ha cambiado y que ya no son los más rápidos.

Ante los medios, Pecco reconoce que la primera carrera ha sido realmente diferente a los test de pretemporada.

"Ha sido completamente lo contrario porque en el test me sentí muy bien. Después, por cualquier motivo, durante el fin de semana empezamos a sufrir mucho. Debemos mejorar porque en este momento no somos los más veloces", dice el dos vece campeón de la categoría reina.

Ve a Marco Bezzecchi muy destacado. Fue el ganador de la carrera del domingo. "Veremos el próximo fin de semana de carreras. Es verdad que para mí Marco Bezzecchi y Aprilia han hecho un trabajo óptimo a partir de los test", dice.

Pecco fue adelantado por el jovencísimo Ogura, que llega una Aprilia satélite: "También Ai Ogura, una vez me ha pasado, me ha dejado ahí. Ha acelerado, desde la curva tres hasta la cuatro, y me ha sacado cuatro décimas. Esperamos ver cómo va en Brasil".

La competición volverá en Brasil dentro de tres semanas, el fin de semana del 22 de marzo. Y Bagnaia cree que si Aprilia sigue estando delante, el mundial de MtoGP será de mucho sufrimiento para las motos rojas.